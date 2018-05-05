Сошла с конвейера: Медведева покинула фабрику звезд Тутберидзе
5 мая 2018 г., 8:49
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.
18-летняя Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. По российскому законодательству, переход к другому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.
Одним из вероятных кандидатов на роль тренера Медведевой называется канадец Брайан Орсер, работающий с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, сообщает "Матч ТВ".