суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Сошла с конвейера: Медведева покинула фабрику звезд Тутберидзе

Сошла с конвейера: Медведева покинула фабрику звезд Тутберидзе

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ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. 

18-летняя Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. По российскому законодательству, переход к другому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

Одним из вероятных кандидатов на роль тренера Медведевой называется канадец Брайан Орсер, работающий с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, сообщает "Матч ТВ".

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