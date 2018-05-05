суббота, 5 мая 2018 г.
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СМИ сообщили о подготовке теракта на атомной электростанции рядом с Эстонией

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Строительство на атомной электростанции в Сосновом Бору.

ФОТО: Vadim Zhernov/RIA Novosti/Scanpix

Перед инаугурацией Владимира Путина под прицел террористов могут попасть объекты атомной энергетики. Росгвардия приведена в повышенную боеготовность и рассылает предупреждения по АЭС в регионах, передает fontanka.ru.

Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, накануне вечером начальник службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил сообщение о готовящемся теракте.  Об опасности атомщиков, по данным "Фонтанки", предупредило управление 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии, расположенное в Москве.

Предупреждение гласило о планирующемся террористическом акте на одном из охраняемых Росгвардией объектов атомной энергетики. Дата угрозы очерчена майскими праздниками и инаугурацией Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Ведомство указало на источник возможной опасности. По предварительным данным, боевики могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Московской области на 37-летнюю женщину.

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