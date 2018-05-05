СМИ сообщили о подготовке теракта на атомной электростанции рядом с Эстонией

Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, накануне вечером начальник службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил сообщение о готовящемся теракте. Об опасности атомщиков, по данным "Фонтанки", предупредило управление 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии, расположенное в Москве.

Предупреждение гласило о планирующемся террористическом акте на одном из охраняемых Росгвардией объектов атомной энергетики. Дата угрозы очерчена майскими праздниками и инаугурацией Владимира Путина, которая состоится 7 мая.