Что случается, когда хозяин не контролирует сдаваемую внаем недвижимость!

Собственница дома не заглядывала вовнутрь три года, а когда смогла наконец попасть в принадлежащую ей недвижимость, пережила настоящий шок: дом был завален мусором, разложившимися и гниющими продуктами, кишел мышами и крысами, пишет Daily Mail.

Лесли Энн Франклин купила домик XVIII века, находящийся по соседству с ее домом, три года назад всего за 30 000 фунтов стерлингов. Женщина, видимо, польстилась на цену, а она была столь низкой потому, что дом был сдан в долгосрочную аренду.

Все бы ничего, но нанимательница заболела и умерла в больнице. По английским законам в таком случае собственник не имеет права без решения суда проникнуть в помещение. Вы уже прочли, что увидела хозяйка, когда разрешение было наконец получено.

«Это было ужасно! Такого мы не ожидали! Как можно было погубить такой прелестный исторический домик! Мышиные и крысиные гнезда были повсюду, а за диваном находился настоящий склад сгнивших продуктов», - сказала шокированная женщина в интервью новостному каналу Channel 5.

Однако самая странная и отвратительная картина открылась перед ней в ванной: помещение сверху донизу было заполнено... брендовой обувью! «Там были десятки пар обуви, все абсолютно новые! Мы отвезли их в благотворительную организацию», - рассказала миссис Франклин.

Из-за повышенной влажности несущие конструкции дома находятся в плохом состоянии, и неизвестно, что будет со строением в дальнейшем. Нанимательница, которая довела жилище до такого кошмара, бесконтрольно пользовалась им 34 года!