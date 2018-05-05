суббота, 5 мая 2018 г.
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Общественный транспорт одного из городов Эстонии впервые перешел на биометан

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Заправка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Пярну берет еще одну экологическую высоту - городские маршруты в летней столице обслуживают автобусы, работающие на биометане. Для Эстонии это - первый и пока единственный опыт, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Последний раз в Эстонии изготавливали топливо во время первой ЭР, а сейчас с мая месяца мы для всех продаем биогаз, который производится здесь, в Эстонии, в Кунда", - рассказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

Пярну - первый город в Эстонии, где почти все автобусы переводятся на биогаз, и город-курорт получает чистую окружающую среду.

"Следующий шаг будет таким, что в тендере на уездных маршрутах мы тоже предвидим возможность перейти на биометан", - пояснил руководитель центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук.

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