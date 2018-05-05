суббота, 5 мая 2018 г.
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Фото: как создать стильный интерьер загородного дома на примере островного хутора

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ФОТО: pintslijakohvriga.ee

Этот уютный и домашний интерьер хутора на Сааремаа - хороший пример того, как можно сделать деревенский дом уютным и красивым, пишет Kodu. Если у вас нет старого дома, то полезные советы можно использовать и для обустройства обычной дачи.

Блогер Бретте Саар познакомила своих читателей с домом, принадлежащим семье своего спутника жизни Берда. Большая часть интерьера этого дома создана матерью Берда, художницей по профессии. 

«Это хороший пример того, как много значат для создания интерьера мелкие детали», - пишет Бретте. 

ФОТО: pintslijakohvriga.ee

Вот какие советы дает блогер своим читателям, а значит, и нам с вами. 

Разные рисунки и орнаменты хорошо сочетаются между собой. Главное, чтобы цвета были подходящие. Чем более, на первый взгляд, несовместимые рисунки окажутся рядом, тем интереснее результат. Особенно хорошо это правило работает в текстиле: наволочки, скатерти, шторы, покрывала можно шить или декорировать по этому принципу. 

ФОТО: pintslijakohvriga.ee

Подушки, пледы, одеяла и ковры. Деревянному дому особый уют придают подушки и пледы разного размера. Это самый дешевый способ обновить и освежить интерьер. На пол лучше постелить тряпочные половики, по ним полезно ходить босиком, да и служат они долго. 

ФОТО: pintslijakohvriga.ee

Всё, что не смотрится в городском доме. Это определить очень легко: если вы заприметили в интерьерном магазине что-то романтически пасторальное или, наоборот, брутальное и массивное, и вам это нравится, но не подходит к интерьеру городской квартиры, смело покупайте это для сельского дома или для дачи! 

ФОТО: www.pintslijakohvriga.wordpress.com

Если вы владеете эстонским языком, прочтите другие советы Бретте в ее блоге.

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