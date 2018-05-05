Фото: как создать стильный интерьер загородного дома на примере островного хутора

Этот уютный и домашний интерьер хутора на Сааремаа - хороший пример того, как можно сделать деревенский дом уютным и красивым, пишет Kodu. Если у вас нет старого дома, то полезные советы можно использовать и для обустройства обычной дачи.
Блогер Бретте Саар познакомила своих читателей с домом, принадлежащим семье своего спутника жизни Берда. Большая часть интерьера этого дома создана матерью Берда, художницей по профессии.
«Это хороший пример того, как много значат для создания интерьера мелкие детали», - пишет Бретте.
Вот какие советы дает блогер своим читателям, а значит, и нам с вами.
Разные рисунки и орнаменты хорошо сочетаются между собой. Главное, чтобы цвета были подходящие. Чем более, на первый взгляд, несовместимые рисунки окажутся рядом, тем интереснее результат. Особенно хорошо это правило работает в текстиле: наволочки, скатерти, шторы, покрывала можно шить или декорировать по этому принципу.
Подушки, пледы, одеяла и ковры. Деревянному дому особый уют придают подушки и пледы разного размера. Это самый дешевый способ обновить и освежить интерьер. На пол лучше постелить тряпочные половики, по ним полезно ходить босиком, да и служат они долго.
Всё, что не смотрится в городском доме. Это определить очень легко: если вы заприметили в интерьерном магазине что-то романтически пасторальное или, наоборот, брутальное и массивное, и вам это нравится, но не подходит к интерьеру городской квартиры, смело покупайте это для сельского дома или для дачи!
Если вы владеете эстонским языком, прочтите другие советы Бретте в ее блоге.