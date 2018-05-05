Ратас: учения Siil свидетельствуют о желании народа Эстонии защищать свою страну

По словам Ратаса, эти учения - дело всей страны, и они подтверждают готовность людей защитать свою страну, сознавая, что – как гласит девиз учений, – «каждая иголка на счету». «Даже в контексте НАТО это очень масштабные учения, а значимость их для Эстонии просто безгранична», – сказал премьер-министр.

По его словам, вероятно почти каждый житель Эстонии так или иначе соприкоснется с учениями, например, на учебные сборы отправится член его семьи, коллега, друг или знакомый. «В мире очень мало стран, на самом деле способных организовать учения, на которые собирается более одного процента населения. Это наилучшим образом демонстрирует, насколько велико желание людей в Эстонии быть защищенными и что мы понимаем под термином тотальной государственной обороны», – сказал Ратас.

Сегодня в первой половине дня премьер-министр посетил Тартускую дружину Кайтселийта, где были сформированы две роты, а также объединенный штаб Южного оборонительного округа и департамента полиции и погранохраны, где ему был представлен обзор хода учений, которые будут продолжаться до 14 мая. Ратас поблагодарил всех участвующих в учениях членов Кайтселийта и женской организации Найскодукайтсе, военнослужащих Сил обороны и сотрудников полиции и погранохраны, которые готовы внести свой вклад в государственную оборону.