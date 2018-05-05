В праздничном Дне полезных дел «Сделаем!» участвуют десятки тысяч человек

Повсюду в Эстонии сегодня проходит День полезных дел «Сделаем!» при участии десятков тысяч человек. Утром в системе «Сделаем!» было зарегистрировано 2100 толок и 40 000 участников. В штабе оргкомитета «Сделаем!» сегодня ожидаются президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.
На толоках в городе и деревне ожидаются все люди, в том числе и те, кто до сих пор не зарегистрировались ни на одну толоку, но внезапно решили присоединиться к работе – рабочие руки нужны повсюду. Синоптики прогнозируют хорошую погоду, которая прекрасно подойдет для окрашивания наружных поверхностей в традиционные цвета церковных приходов. Следить за впечатлениями и новостями участников толок по всей стране можно здесь.
По словам руководителя Дня полезных дел, председателя Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, День полезных дел в этом году овеян юбилейным торжеством. «10 лет назад состоялась первая гражданская акция под девизом «Сделаем!», которая увеличила волонтерскую деятельность в Эстонии до невиданных ранее масштабов. В этом году, когда государство отмечает свое столетие, тысячи жителей страны участвуют в толоках по благоустройству, что является бесценным подарком всей Эстонии», - сказал Тюйр.
Президент и премьер-министр на толоках. День полезных дел «Сделаем!» является самым массовым волонтерским мероприятием юбилейной программы «Эстонской Республике-100» (EV100), и сегодня в толоках принимают участие президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас. Президент Керсти Кальюлайд примет участие в толоке в деревне Маарья под названием «Покрасим дорогу для инвакресел в цвета церковного прихода Вынну!» (Ratastoolitee Võnnu kihelkonna värvidesse). Премьер-министр Юри Ратас участвует в толоке по благоустройству приюта для бездомных животных Тарту.
Хорошая погода
По данным синоптиков сегодня ожидается погода без осадков и с переменной облачностью, дует западный ветер со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха от 11 до 15°C, на побережье местами 7°C. В некоторых уголках страны средняя или большая опасность пожара.
Безопасность
Оргкомитет Дня полезных дел и Департамент спасения подчеркивают важность следования правилам безопасности и важности соблюдения всех необходимых мер по предотвращению пожаров, несчастных случаев, связанных с водоемами, а также неверным использованием инвентаря и инструментов. В случае нахождения предмета, подходящего на взрывное устройство, нельзя к нему прикасаться, а нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в Департамент спасения по телефону 112. При нахождении открытых люков и прочих подобных мест просим незамедлительно сообщить об этом по телефону 1524, а также оградить опасное место, если это возможно. Особенно внимательно просим следить за детьми, тем более если толока походит рядом с водоемом.
День полезных дел в прямом эфире. День полезных дел освещают сегодня некоторые радиостанции: участников толок разбудила утренняя программа радиостанции ERR – Vikerraadio, а прямые включения с толок будет передавать в эфир передача Raadio Kuku «Ilmaparandaja». Свежие впечатления с толок будут сохраняться здесь.
Скидки для участников толок. Участники толок могут распечатать себе в интернете личный паспорт «Сделаем!», который является знаком признательности за вклад в общее дело. Паспорт дает возможность воспользоваться многими скидками и льготными предложениями, например, сегодня до вечера можно ездить на всех поездах Elron за полцены. Подробнее о паспорте можно прочитать здесь. Касса по безработице компенсирует безработным проезд до толоки и назад.
Фотографии и видео с толок. Участники толок приглашаются поделиться своими впечатлениями. Фотографии можно загружать в Facebook c пометкой (#teemeära2018) или посылать ссылку на фотографии по адресу info@teemeara.ee (напишите название толоки и месо проведения). Видео с Дня полезных дел можно загружать в Youtube(www.youtube.com/), с пометкой ”Teeme Ära 2018”. Обратную связь от организаторов толок ожидают по этому адресу.
Главные темы этого года
Каждый может предпринять в День полезных дел то, что считает нужным. Однако ежегодно оргкомитет Дня полезных дел предлагает со своей стороны темы-акценты. Так, в этом году в фокусе «Сделаем!» украшение уголков Эстонии цветами церковных приходов и призыв обогатить обеденный стол в день толоки блюдами национальной или региональной кухни. В данный момент примерно 800 организаторов толок планируют угостить участников своих мероприятий необычными кушаниями. Все организаторы толок, которые хотят получить подарочную карточку на сумму 25 евро от Selver, могут узнать подробности в рубрике «Национальная кухня» и здесь. В электронный сборник входят интересные рецепты.
Организаторы Дня полезных дел "Сделаем!": Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant ("Родной край") и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2,Nordic Hotel Forum, Dorpat и др. Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к 100-летнему дню рождения Эстонской Республики.