В праздничном Дне полезных дел «Сделаем!» участвуют десятки тысяч человек

На толоках в городе и деревне ожидаются все люди, в том числе и те, кто до сих пор не зарегистрировались ни на одну толоку, но внезапно решили присоединиться к работе – рабочие руки нужны повсюду. Синоптики прогнозируют хорошую погоду, которая прекрасно подойдет для окрашивания наружных поверхностей в традиционные цвета церковных приходов. Следить за впечатлениями и новостями участников толок по всей стране можно здесь.

По словам руководителя Дня полезных дел, председателя Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, День полезных дел в этом году овеян юбилейным торжеством. «10 лет назад состоялась первая гражданская акция под девизом «Сделаем!», которая увеличила волонтерскую деятельность в Эстонии до невиданных ранее масштабов. В этом году, когда государство отмечает свое столетие, тысячи жителей страны участвуют в толоках по благоустройству, что является бесценным подарком всей Эстонии», - сказал Тюйр.

Президент и премьер-министр на толоках. День полезных дел «Сделаем!» является самым массовым волонтерским мероприятием юбилейной программы «Эстонской Республике-100» (EV100), и сегодня в толоках принимают участие президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас. Президент Керсти Кальюлайд примет участие в толоке в деревне Маарья под названием «Покрасим дорогу для инвакресел в цвета церковного прихода Вынну!» (Ratastoolitee Võnnu kihelkonna värvidesse). Премьер-министр Юри Ратас участвует в толоке по благоустройству приюта для бездомных животных Тарту.

Хорошая погода

По данным синоптиков сегодня ожидается погода без осадков и с переменной облачностью, дует западный ветер со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха от 11 до 15°C, на побережье местами 7°C. В некоторых уголках страны средняя или большая опасность пожара.

Безопасность

Оргкомитет Дня полезных дел и Департамент спасения подчеркивают важность следования правилам безопасности и важности соблюдения всех необходимых мер по предотвращению пожаров, несчастных случаев, связанных с водоемами, а также неверным использованием инвентаря и инструментов. В случае нахождения предмета, подходящего на взрывное устройство, нельзя к нему прикасаться, а нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в Департамент спасения по телефону 112. При нахождении открытых люков и прочих подобных мест просим незамедлительно сообщить об этом по телефону 1524, а также оградить опасное место, если это возможно. Особенно внимательно просим следить за детьми, тем более если толока походит рядом с водоемом.

День полезных дел в прямом эфире. День полезных дел освещают сегодня некоторые радиостанции: участников толок разбудила утренняя программа радиостанции ERR – Vikerraadio, а прямые включения с толок будет передавать в эфир передача Raadio Kuku «Ilmaparandaja». Свежие впечатления с толок будут сохраняться здесь.