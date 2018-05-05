Посольство США в Финляндии предупредило о террористической угрозе

Посольство США в Хельсинки 4 мая предупредило своих граждан о террористической угрозе в Финляндии. Рекомендовано не привлекать внимание, вести себя осторожно, менять маршруты. Причина неизвестна, но такое же предупреждение выпустило Посольство США в Швеции, передает fontanka.ru.
"Правительство США по-прежнему обеспокоено тем, что террористы нацелены на граждан США, в том числе на детей. Террористы могут использовать различные тактики, такие как насильственные атаки и похищения людей. Раньше они использовали ножи, пистолеты и транспортные средства. Их целями могут быть школы, больницы, церкви, туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", – говорится в сообщении американской дипмиссии.
Первый в истории Финляндии теракт, совершенный исламским экстремистом, произошёл в августе 2017 года. В городе Турку молодой выходец из Марокко напал на прохожих с ножом, в результате два человека погибли, ещё восемь были ранены. В апреле начался суд по этому делу.