Посольство США в Финляндии предупредило о террористической угрозе

"Правительство США по-прежнему обеспокоено тем, что террористы нацелены на граждан США, в том числе на детей. Террористы могут использовать различные тактики, такие как насильственные атаки и похищения людей. Раньше они использовали ножи, пистолеты и транспортные средства. Их целями могут быть школы, больницы, церкви, туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", – говорится в сообщении американской дипмиссии.