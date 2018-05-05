Видео: свидание с объявленным в розыск закончилось задержанием

Объявленный в розыск Танель Тали: меня уволили из-за этого фото

Катарийне ответил в Facebook Messenger и бежавший в Финляндию Танель Тали, тоже объявленный в розыск. По его словам, недавно его уволили с работы за то, что Вильяндиская полиция опубликовала его фото в социальных сетях.

Тали рассказал, что пять лет назад начал в Финляндии новую жизнь. Там у него жена и дети. Было и место работы - до тех пор, пока работодатель не обнаружил его фото на страничке объявленных в розыск.

«Вы знаете, за что меня разыскивают?» - спрашивает Тали у журналистки.

«Не особо».

«Я не отработал 24 рабочих часа, которые мне назначили в 2011 году за штраф. Не было прав», - пояснил он.

По его словам, ему нужно было уплатить еще 292,12 евро. «Пару сотен я выплатил», - добавил он.

Тали все же не намерен отбывать наказание, но пообещал скопить денег и нанять адвоката. «Разыскивается из-за трехсот евро. Абсурдно мало!» - говорит он.

По сообщению полиции, Тали разыскивается с 2018 года за невыполнение приговора. Его признали виновным в самовольном присвоении вещи и самовольном вторжении.

О краже он говорит: «Это старые дела».

От встречи с журналисткой Тали отказался. «У меня нет для вас времени», - сказал он.