Видео: свидание с объявленным в розыск закончилось задержанием

«Задержали, как я и думал. Когда пошел, тогда и взяли», - говорит только что арестованный 50-летний Андрес Вийдас в телефон, опираясь другой рукой на крышу полицейской машины.
Фотография Вийдаса, в начале года объявленного в розыск, несколько месяцев красовалась на Facebook-страничке Вильяндиского полицейского участка. Он годами укрывался от отбывания наказания за насильственные преступления и угрозы убийством. В ходе журналистского эксперимента выяснилось, что выйти на связь и даже встретиться с объявленным в розыск удивительно просто, пишет Postimees.
Журналистка Sakala Катарийна Крючкова написала нескольким объявленным в розыск в Facebook Messenger, что нашла их фото на страничке полиции. Ей удалось пообщаться с двумя такими людьми. Один из них - бывший бизнесмен и охотник из Вильяндимаа Андрес Вийдас, который после пары дней общения позвал журналистку на свидание.
«Чау, не хочешь приехать в пятницу в Таллинн? - пишет он. - У тебя очень чувственный голос! Уверен, если тебя разозлить, будет как в итальянском фильме: вещи летают, крик, безумно злой взгляд! Тем больше соблазн тебя потревожить, но я постараюсь быть хорошим», - заманивал преступник.
Вийдас предложил встретиться в своем таллиннском укрытии - на Какумяэ в находящемся на улице Танума доме. Он добавляет, что это рядом с домом главы Консервативной народной партии Марта Хельме.
Там Вийдас, по его словам, живет уже какое-то время. По данным крепостного регистра, дом на Танума, 19, принадлежит Кристи Моосус, супруг которой - друг Вийдаса. Хозяйка позже подтверждает рассказ Вийдаса: «Да, Андрес Вийдас у нас в гостях, он друг моего мужа, он и раньше у нас ночевал, когда у него были дела в Таллинне».
«Язык отрежу, убью!»
Андрес Вийдас знает, что общается с журналисткой. В то же время у него романтические ожидания. В интересах эксперимента Катарийна не раскрывает ему свои мотивы. В то же время перспектива встречи с Вийдасом достаточно пугающая. В его уголовном деле, которое можно найти в Вильяндиском суде, жуткая цепочка насильственных преступлений: Вийдас наносил своим жертвам телесные повреждения и угрожал убить.
Следующие строки - лишь немногие выдержки из тайно записанного разговора Вийдаса, запись прикреплена к материалам уголовного дела.
«Я его убью! Сначала еще отрежу язык, я просто его убью»
«Я всех убью н***й, понял!»
«Я найду его в городе, приведу с собой N и всех остальных и прикончу этого братка. Меня больше не интересует, понял!»
«Меня это достало! Я не могу ничего ему сделать, но я его убью. Я велю убить его кому угодно или заплачу 50 тысяч, но я убью его!»
Поскольку Вийдас нанес жертвам и телесные повреждения, в 2012 году его приговорили к выплате штрафа в 640 евро. Он выплатил только часть денег. Кроме того, он несколько раз не являлся в суд. В начале января его объявили в розск.
Список наказаний Вийдаса достаточно длинный: в 2005 году его признали виновным в налоговом преступлении, в уголовном деле фигурировала сумма свыше миллиона крон, также он был признан виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, его признали виновным в присвоении чужого движимого имущества.
Ради собственной безопасности журналистка Sakala предлагает Вийдасу встретиться в общественном месте. Он сообщает, что в Таллинне в Ыйсмяэ на улице Астангу есть удобное и приватное местечко с мягкими диванами - Noy Grill. Они договариваются встретиться там в пятницу в шесть часов вечера.
«Жду с нетерпением. Ночью не мог спать, ворочался, как подросток», - пишет Вийдас непосредственно перед встречей.
Прежде чем появиться в заведении, Катарийна прячет в одежде записывающее устройство. С его помощью она будет на связи с репортером Postimees Сандером Пунамяги. Он вместе с оператором и фотографом остается ждать в машине, чтобы прекратить встречу в нужный момент.
Согласно договоренности, оператор и фотограф снимут Вийдаса на фото и видео, а во время встречи журналист Postimees позвонит в полицию и сообщит о местонахождении объявленного в розыск. Вторая цель эксперимента - выяснить, как быстро отреагируют полицейские на информацию о местонахождении разыскиваемого человека.
Дома ждут вино, сауна и шашлык
Журналистка приходит в находящуюся на окраине Ыйсмяэ шашлычную за четверть часа до назначенного времени. Почти все места заняты, посетители общаются друг с другом в основном по-русски.
Катарийна нервничает, потому что не знает, чем может закончиться встреча. За занавеской в окне видна машина, в которой сидят ее коллеги.
Спустя несколько минут в шашлычную заходит худой и темноволосый Андрес Вийдас. На нем кожаная куртка, в руке лиловые цветы. Он, не колеблясь, подходит к журналистке, протягивает цветы и неуклюже целует ее в лоб.
Выглядит он не так, как на фото, где он объявлен в розыск: он сильно сбросил вес и постарел. Вокруг глаз появились точки, похожие на родинки.
Вийдас нетерпеливо пытается заманить Катарийну в свою берлогу. «Мы не должны ничего стыдиться, мы не должны ничего делать. Нас там ждут», - говорит он, добавляя, что в доме его друга сотни квадратных метров и даже сауна.
Увидев реакцию журналистки, Вийдас откидывается назад. «У тебя такое лицо серьезного журналиста. У тебя, видимо, какое-то расследование».
Тем временем за окном мелькают журналисты Postimees: они вышли из машины и быстрым шагом с камерами направляются в шашлычную.
«Здравствуйте, Андрес Вийдас, - обращается к нему репортер Postimees. - Вы разыскиваетесь полицией. Почему вы не сдадитесь сами?»
Вийдас возмущается на секунду, но решает без долгих разговоров ретироваться. «Да, спасибо-спасибо!» - бормочет он.
У двери его останавливают полицейские, прибывшие на место примерно через десять минут. Они просят предъявить документы. Вийдас ищет кошелек во внутреннем кармане и бросает разочарованный взгляд через плечо на Катарийну: «Я ведь говорил, что так ты и сделаешь!»
Полицейские ведут Вийдаса к партрульной машине и велят ему положить на нее руки. Вийдас полностью теряет интерес к разговорам и не отвечает ни на один вопрос репортера.
Штраф заменят общественно-полезными работами
Полицейский просит, чтобы журналист Postimees отошел, а преступник отдал телефон. Вийдас отказывается: «Я сейчас позвоню своему адвокату!»
Он набирает в телефоне чей-то номер и говорит: «Позвони Марту! Скажи, что задержали, как я и думал. Как пошел, так и задержали!»
Патрульный разъясняет журналистам, что сначала Вийдаса доставят в участок, где выяснят точные обстоятельства. «Мы только отреагировали на информацию, которую нам сообщил очевидец (журналист Postimees - ред.)».
Без долгих разговоров полиция увозит Вийдаса на заднем сиденье автомобиля.
Примерно спустя полчаса Вийдас пишет Катарийне два длинных сообщения, в которых оправдывает насильственные преступления. Поначалу непонятно, как только что задержанный человек может свободно пользоваться телефоном. Но потом возникает подозрение, что полиция его уже отпустила.
Позже пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила, что полиция отвезла Вийдаса в Вильянди, и на следующий день он предстал перед судом. Поскольку Вийдас больше трех лет уклонялся от выплаты штрафа, суд заменил штраф тюремным заключением на 28 дней. Но Вийдас все же не должен отправляться за решетку, потому что на заседании он согласился на выполнение общественно-полезных работ в течение двух месяцев. В то же время он должен будет выполнять контрольные требования службы пробации. После судебного заседания Вийдас отправил Катарийне сообщение: «Свободен!! И я в Вильянди!»
Объявленный в розыск Танель Тали: меня уволили из-за этого фото
Катарийне ответил в Facebook Messenger и бежавший в Финляндию Танель Тали, тоже объявленный в розыск. По его словам, недавно его уволили с работы за то, что Вильяндиская полиция опубликовала его фото в социальных сетях.
Тали рассказал, что пять лет назад начал в Финляндии новую жизнь. Там у него жена и дети. Было и место работы - до тех пор, пока работодатель не обнаружил его фото на страничке объявленных в розыск.
«Вы знаете, за что меня разыскивают?» - спрашивает Тали у журналистки.
«Не особо».
«Я не отработал 24 рабочих часа, которые мне назначили в 2011 году за штраф. Не было прав», - пояснил он.
По его словам, ему нужно было уплатить еще 292,12 евро. «Пару сотен я выплатил», - добавил он.
Тали все же не намерен отбывать наказание, но пообещал скопить денег и нанять адвоката. «Разыскивается из-за трехсот евро. Абсурдно мало!» - говорит он.
По сообщению полиции, Тали разыскивается с 2018 года за невыполнение приговора. Его признали виновным в самовольном присвоении вещи и самовольном вторжении.
О краже он говорит: «Это старые дела».
От встречи с журналисткой Тали отказался. «У меня нет для вас времени», - сказал он.