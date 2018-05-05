Фото: наводим порядок в гардеробе прямо сейчас

Не экономьте на обувнице

Ту обувь, которую вы носите регулярно, лучше хранить в прихожей. Но для этого выберите закрытую системе хранения, особенно если у вас есть домашние животные, которые могут ее испортить. Удобный шкаф с выдвижными полками поможет сохранить визуальный порядок и не займет много места.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Сложите обувь в коробки и подпишите их

Можно приклеить к каждой коробке и фотографию обуви, но это уже - высший пилотаж! Коробки поставьте друг на друга, развернув подписанной стороной на себя. Это отличная идея для хранения сезонной обуви. Вы удивитесь, как легко будет найти потом нужную пару.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Используйте подвесные этажерки

Это - идеальный вариант для хранения трикотажных и шерстяных вещей. Вешать их нельзя — могут деформироваться. Когда на полках места не хватает, специальная вешалка-этажерка из ткани решит проблему хранения. Дополнительный плюс: это решение очень дешево.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Задействуйте открытые стеллажи

Мы привыкли к тому, что открытые стеллажи не используются для хранения одежды. Но почему? Если вы привыкли поддерживать идеальный порядок и часто вытирать пыль, открытые системы хранения станут отличным вариантом. Они хорошо подойдут для хранения вещей, которые должны быть под рукой.

Достаточно купить несколько декоративных коробок, сложить в них вещи и поставить на полку. Удобно и красиво. Хороший вариант для маленьких квартир, где на счету каждый сантиметр.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Попробуйте вкладыши-разделители

Это спасители порядка в вашем шкафу и помощь в оптимизации пространства. С ними на одной полке можно хранить одежду и аксессуары, не беспокоясь о том, что что-то потеряется.

Такие вкладыши удобно использовать и для хранения одежды на верхних полках шкафов — доставать их гораздо проще, чем пытаться вытащить из общей стопки нужную футболку, стоя на цыпочках.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Сложите вещи вертикально

Согласно методу Мари Кондо, специалиста по наведению порядка в доме, не важно, где вы храните вещи — в коробках или на полках. Важно, как. Сложите вещи в прямоугольник и поставьте на ребро, как книгу. Так вы сэкономите больше места. И, опять же, достать вещь будет гораздо удобнее.

Задействуйте пространство под потолком

Навесные полки — отличный способ найти дополнительное место для хранения аксессуаров. Чтобы интерьер не выглядел захламленным, вспомните про декоративные коробки и плетеные и джутовые корзины. Кстати, последние сейчас в моде!

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Используйте рейлы для одежды

Они универсальны: рейлы можно поставить в прихожей для хранения сезонной верхней одежды, разместить в гардеробной комнате или оставить в спальне, организовав маленькую открытую гардеробную. А если в вопросе гардероба вы минималист, вполне возможно, что с таким рейлом шкаф и вовсе не понадобится.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Уберите сезонную одежду в чехлы

Сезонные вещи, особенно из натуральных тканей, нужно хранить правильно. Пальто из шерсти, пуховые куртки, шубы — не оставляйте их в шкафах открытыми, оденьте в чехлы. Так вы сохраните материал от пыли, грязи и моли, и вам не придется искать для этих вещей специальное место.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Постарайтесь найти место для гардеробной

Даже самая маленькая гардеробная лучше платяного шкафа, потому что полезное пространство используется по максимуму. Место для гардеробной можно найти и в малогабаритке: задействуйте нишу, спроектируйте ее самостоятельно с помощью гипсокартона, отделите угол шторой. Вариантов масса.

В гардеробной предусмотрите открытые полки, перекладины разного уровня и специальные вешалки (для брюк или шарфов), и вы больше не столкнетесь с проблемой хранения.