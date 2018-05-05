Рассказали о самых смешных ошибках на "Тотальном диктанте"

Председатель экспертной комиссии "Тотального диктанта" в Петербурге Светлана Друговейко-Должанская рассказала о самых смешных ошибках участников акции в защиту грамотности. Пост в Facebook написан от имени Евы Даласкиной - персонажа, который появился в 2015 году благодаря одному из учеников, который не расслышал фразу "сейчас мы напишем текст Е. Водолазкина", передает Newsru.com.