Рассказали о самых смешных ошибках на "Тотальном диктанте"

Председатель экспертной комиссии "Тотального диктанта" в Петербурге Светлана Друговейко-Должанская рассказала о самых смешных ошибках участников акции в защиту грамотности. Пост в Facebook написан от имени Евы Даласкиной - персонажа, который появился в 2015 году благодаря одному из учеников, который не расслышал фразу "сейчас мы напишем текст Е. Водолазкина", передает Newsru.com.
В хит-парад преподавателя СПбГУ в нынешнем году попали такие словосочетания, как "остров Заточенный Карандаш" (вместо "остро заточенный карандаш"), "де Олег" (вместо "диалект"), "тонированный язык" (вместо "тренированный язык"), а также "подножие могущественной кильки" (вместо "подножие величественной кирхи").
Акция "Тотальный диктант" прошла 14 апреля во многих городах России и за границей, в том числе, и в Эстонии. По данным организаторов, в ней участвовали более 200 тысяч человек.