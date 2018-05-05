Галерея: смотрите, как живут американцы в Москве
5 мая 2018 г., 14:44
Блог об интерьере Pufikhomes регулярно публикует истории в фотографиях, рассказывающие, как обставляют свои жилища люди из разных стран. Сегодня нам подвернулась возможность отправиться в Москву и посмотреть на интерьер, созданный для... американцев.
Владельцы этого жилья на Северо-Западе Москвы родом из США, поэтому перед дизайнером Ксенией Мезенцевой была поставлена четкая задача: создать интерьер в стиле современных апартаментов Нью-Йорка или Чикаго. Интересно, что на все про все у дизайнера было всего четыре месяца, при этом заказчики во время реализации проекта отсутствовали и все согласования делались удаленно. Смотрите галерею!