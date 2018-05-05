суббота, 5 мая 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: смотрите, как живут американцы в Москве

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Блог об интерьере Pufikhomes регулярно публикует истории в фотографиях, рассказывающие, как обставляют свои жилища люди из разных стран. Сегодня нам подвернулась возможность отправиться в Москву и посмотреть на интерьер, созданный для... американцев.

Владельцы этого жилья на Северо-Западе Москвы родом из США, поэтому перед дизайнером Ксенией Мезенцевой была поставлена четкая задача: создать интерьер в стиле современных апартаментов Нью-Йорка или Чикаго. Интересно, что на все про все у дизайнера было всего четыре месяца, при этом заказчики во время реализации проекта отсутствовали и все согласования делались удаленно. Смотрите галерею! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ