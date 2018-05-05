Галерея: смотрите, как живут американцы в Москве

Владельцы этого жилья на Северо-Западе Москвы родом из США, поэтому перед дизайнером Ксенией Мезенцевой была поставлена четкая задача: создать интерьер в стиле современных апартаментов Нью-Йорка или Чикаго. Интересно, что на все про все у дизайнера было всего четыре месяца, при этом заказчики во время реализации проекта отсутствовали и все согласования делались удаленно. Смотрите галерею!