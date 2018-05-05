Видео: митинги "Он нам не царь" в России обернулись массовыми задержаниями

В Красноярске на акции сторонников Алексея Навального "Он нам не царь" произошли массовые задержания, сообщает "НГС24". Митинг на Красной площади не был согласован, но там задержаний не было. После акции начались гуляния по центру города, и полиция стала забирать участников в автозаки. В Якутске задержали более 70 человек, заявил изданию "Сибирь.Реалии" глава штаба Навального Анатолий Наговицын. В Красноярске - более 150 задержанных.
В Красноярске число задержанных уточняется и периодически меняется. НГС24 сообщало, что задержали до 20 человек. Сайт "ОВД-Инфо" знает о 15 задержанных, сообщается о грубых действиях полицейских, которые порвали куртку одному из активистов. Корреспондент издания "Сибирь.Реалии" сообщил с места о задержании более 150 человек, в том числе случайных прохожих, пишет Newsru.com.
НГС передает, что журналиста с "7 канала" и экс-телеведущего Владимира Перекотия задержали после того, как он спросил у полицейского: "Почему людям нельзя идти по своему городу?"
В Telegram-канале "Транспарант" сообщают, что в Красноярске задержали 50 человек. Координатор "Открытой России" Руслан Руденко сообщил редакции издания, что задержали человек 15. Но происходило это, по его словам, очень быстро и жестко: "Поэтому было похоже, что задержали не меньше 50 человек".
Паблик "Команды Навального в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте" передает, что одного из задержанных - сотрудника штаба Даниила Маркелова - избили в отделении полиции N1. Ему угрожали и разбили телефон.
В паблике опубликовано видео процесса задержаний на улицах городах.
По данным сайта "Сибирь.Реалии", в Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек - это почти все участники протеста. Наговицын рассказал, что два заранее подготовленных ОМОНом автобуса оказались полностью заполнены людьми. Во время задержания сотрудники МВД активно применяли физическую силу. Сейчас все задержанные находятся в отделении полиции "Якутское".
"Эхо Москвы" сообщает о задержании около двух десятков протестующих в Новокузнецке Кемеровской области.
По данным Znak.com, задержания прошли также в Барнауле, Челябинске, Новокузнецке и Кемерово.
FlashSiberia сообщает о многочисленном митинге в Новосибирске. К памятнику императору Александру III пришли около 700 человек. Организаторам грозит ответственность за нарушение в организации акции: в полиции заявили, что они планировали митинговать против блокировки мессенджера Telegram, а в результате выступали против действующей власти.
Акции "Он нам не царь" проходят за два дня до инаугурации Владимира Путина, заступающего на четвертый срок на посту президента. Навальный призвал выйти на улицу против неравенства, а также в защиту свободного интернета. Различные акции намечены в сотне городов, причем согласовали их далеко не везде. Так, в проведении митингов отказали власти Москвы и Петербурга.