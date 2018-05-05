Видео: митинги "Он нам не царь" в России обернулись массовыми задержаниями

В Красноярске число задержанных уточняется и периодически меняется. НГС24 сообщало, что задержали до 20 человек. Сайт "ОВД-Инфо" знает о 15 задержанных, сообщается о грубых действиях полицейских, которые порвали куртку одному из активистов. Корреспондент издания "Сибирь.Реалии" сообщил с места о задержании более 150 человек, в том числе случайных прохожих, пишет Newsru.com.

НГС передает, что журналиста с "7 канала" и экс-телеведущего Владимира Перекотия задержали после того, как он спросил у полицейского: "Почему людям нельзя идти по своему городу?"

В Telegram-канале "Транспарант" сообщают, что в Красноярске задержали 50 человек. Координатор "Открытой России" Руслан Руденко сообщил редакции издания, что задержали человек 15. Но происходило это, по его словам, очень быстро и жестко: "Поэтому было похоже, что задержали не меньше 50 человек".

Паблик "Команды Навального в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте" передает, что одного из задержанных - сотрудника штаба Даниила Маркелова - избили в отделении полиции N1. Ему угрожали и разбили телефон.

В паблике опубликовано видео процесса задержаний на улицах городах.

По данным сайта "Сибирь.Реалии", в Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек - это почти все участники протеста. Наговицын рассказал, что два заранее подготовленных ОМОНом автобуса оказались полностью заполнены людьми. Во время задержания сотрудники МВД активно применяли физическую силу. Сейчас все задержанные находятся в отделении полиции "Якутское".

"Эхо Москвы" сообщает о задержании около двух десятков протестующих в Новокузнецке Кемеровской области.

По данным Znak.com, задержания прошли также в Барнауле, Челябинске, Новокузнецке и Кемерово.

FlashSiberia сообщает о многочисленном митинге в Новосибирске. К памятнику императору Александру III пришли около 700 человек. Организаторам грозит ответственность за нарушение в организации акции: в полиции заявили, что они планировали митинговать против блокировки мессенджера Telegram, а в результате выступали против действующей власти.