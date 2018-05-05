Вы до сих пор думаете, что разбираетесь в скандинавском стиле интерьера?

Скандинавские белые стены - на самом деле не белые. Есть специальное название: Stockholmsvit (стокгольмский белый): в белую краску добавляют по капле серой и желтой. Получается очень интересный мягкий оттенок белого, и стена никогда не выглядит холодной и больничной. А вот потолок — да, он обязан быть белоснежным, чтобы дневной свет мог отражаться от него и рассеиваться по комнате.