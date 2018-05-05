Вы до сих пор думаете, что разбираетесь в скандинавском стиле интерьера?

Стиль, который получил краткое название "сканди" - это не всегда белые стены и мебель от IKEA. На самом деле скандинавы любят не белый цвет, а яркий свет, пишет Diy.ru.
Скандинавские белые стены - на самом деле не белые. Есть специальное название: Stockholmsvit (стокгольмский белый): в белую краску добавляют по капле серой и желтой. Получается очень интересный мягкий оттенок белого, и стена никогда не выглядит холодной и больничной. А вот потолок — да, он обязан быть белоснежным, чтобы дневной свет мог отражаться от него и рассеиваться по комнате.
Скандинавские интерьеры невозможно не любить: в них так много света, природы, жизни и душевности. Напоследок хочется вспомнить главный принцип скандинавских декораторов: вносите хороший дизайн в свой дом не ради моды, не для гостей — просто в хорошем доме среди красивых вещей приятно жить нам самим.
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