суббота, 5 мая 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Вы до сих пор думаете, что разбираетесь в скандинавском стиле интерьера?

Вы до сих пор думаете, что разбираетесь в скандинавском стиле интерьера?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Так мы представляем себе типичный скандинавский стиль.

ФОТО: diy.ru

Стиль, который получил краткое название "сканди" - это не всегда белые стены и мебель от IKEA. На самом деле скандинавы любят не белый цвет, а яркий свет, пишет Diy.ru. 

Скандинавские белые стены - на самом деле не белые. Есть специальное название: Stockholmsvit (стокгольмский белый): в белую краску добавляют по капле серой и желтой. Получается очень интересный мягкий оттенок белого, и стена никогда не выглядит холодной и больничной. А вот потолок — да, он обязан быть белоснежным, чтобы дневной свет мог отражаться от него и рассеиваться по комнате.

ФОТО: Фото: diy.ru

Скандинавские интерьеры невозможно не любить: в них так много света, природы, жизни и душевности. Напоследок хочется вспомнить главный принцип скандинавских декораторов: вносите хороший дизайн в свой дом не ради моды, не для гостей — просто в хорошем доме среди красивых вещей приятно жить нам самим.

Читаем статью полностью и смотрим фотографии ЗДЕСЬ

Читать также

Актуально

НАВЕРХ