В Таллинне продолжается сбор опасных отходов

Отходы будут приниматься в следующих количествах: неограниченно аккумуляторы (в том числе автомобильные), батарейки и мелкие аккумуляторы, а также электротехнические и электронные отходы (старая бытовая техника); до 2 кг на клиента старые лекарства и содержащие ртуть вещества, в том числе ртутные лампы; в количестве до 10 кг или литров на клиента краски, лаки, клеи и растворители; абсорбенты, фильтрационные материалы, грязные тряпки, защитная одежда; садовые яды, остатки удобрений вещества; фото- и другие бытовые химикаты и моющие вещества; содержащая опасные вещества или загрязненная ими упаковка, в том числе огнетушители; масла, смазочные материалы до 20 литров.