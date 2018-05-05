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В Таллинне продолжается сбор опасных отходов

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Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steven Heap/PantherMedia / Steven Heap

На выходных в Таллинне продолжается сбор опасных отходов в районах Кристийне, Хааберсти, Кесклинн и Нымме, передает Раэпресс.

В субботу сбор опасных бытовых отходов проходит в Кристийне и Хааберсти, а в воскресенье 6 мая - в Кесклинне и Нымме.

Отходы будут приниматься в следующих количествах: неограниченно аккумуляторы (в том числе автомобильные), батарейки и мелкие аккумуляторы, а также электротехнические и электронные отходы (старая бытовая техника); до 2 кг на клиента старые лекарства и содержащие ртуть вещества, в том числе ртутные лампы; в количестве до 10 кг или литров на клиента краски, лаки, клеи и растворители; абсорбенты, фильтрационные материалы, грязные тряпки, защитная одежда; садовые яды, остатки удобрений вещества; фото- и другие бытовые химикаты и моющие вещества; содержащая опасные вещества или загрязненная ими упаковка, в том числе огнетушители; масла, смазочные материалы до 20 литров.

Более подробную информацию о местах и времени остановок подвижных сборочных пунктов можно найти здесь или по телефону 640 4610 (в выходные дни - по телефону городской помощи 1345).

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