В Новгороде мужчина открыл стрельбу по полиции

Инцидент произошел накануне. После нападения мужчина скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. Здание было блокировано сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими, жильцов эвакуировали.