В Новгороде мужчина открыл стрельбу по полиции
5 мая 2018 г., 14:23
В Нижнем Новгороде убит мужчина, напавший на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов. В ходе операции три человека получили ранения, сообщает в субботу Центр общественных связей ФСБ.
Инцидент произошел накануне. После нападения мужчина скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. Здание было блокировано сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими, жильцов эвакуировали.
На предложение сдаться преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате начавшегося столкновения он был нейтрализован, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Личность бандита устанавливается.