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В Новгороде мужчина открыл стрельбу по полиции

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Человек с автоматом. Иллюстративное фото.

ФОТО: anan kaewkhammul / PantherMedia / anan kaewkhammul

В Нижнем Новгороде убит мужчина, напавший на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов. В ходе операции три человека получили ранения, сообщает в субботу Центр общественных связей ФСБ.

Инцидент произошел накануне. После нападения мужчина скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. Здание было блокировано сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими, жильцов эвакуировали.

На предложение сдаться преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате начавшегося столкновения он был нейтрализован, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Личность бандита устанавливается.

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