Фото: на стадионе в Тюри приземлился вертолет с высокопоставленным гостем

Вертолет приземлился на городском стадионе Тюри и оттуда же позже улетел, передает Järva Teataja .

Кайтселийтчики ярваской дружины и участницы женской оборонительной организации Ярвамаа были собраны и принимают участие в проходящих учениях. В этом убедился и командир Кайтселийт генерал-майор Меэлис Кийли, который для наблюдения за деятельностью военных прибыл в Тюри на вертолете.