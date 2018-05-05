суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Фото: на стадионе в Тюри приземлился вертолет с высокопоставленным гостем

Фото: на стадионе в Тюри приземлился вертолет с высокопоставленным гостем

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ФОТО: Merle Rüütel/ Kaitseliidu Järva malev

Внимательные жители Тюри вчера днем, конечно, заметили кружащий над городом вертолет. На его борту был высокопоставленный гость.

Вертолет приземлился на городском стадионе Тюри и оттуда же позже улетел, передает Järva Teataja.

ФОТО: Merle Rüütel/ Kaitseliidu Järva malev

Кайтселийтчики ярваской дружины и участницы женской оборонительной организации Ярвамаа были собраны и принимают участие в проходящих учениях. В этом убедился и командир Кайтселийт генерал-майор Меэлис Кийли, который для наблюдения за деятельностью военных прибыл в Тюри на вертолете.

ФОТО: Merle Rüütel/ Kaitseliidu Järva malev

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