Галерея: в этой квартире в центре Таллинна очень любят красный цвет

Хотя эта квартира является двухкомнатной, она занимает два этажа дома постройки 1986 года и имеет площадь 82 м2. Видимо, вместе с большой террасой, о которой упоминается в объявлении о продаже. При этом площадь террасы неизвестна. Неизвестно из текста и то, на каком этаже находится санузел, и сколько в квартире туалетов. Часто в двухэтажных квартирах их два.

На первом этаже находится кухня-гостиная, красивая лестница ведет наверх, где расположена спальня и большие гардеробные. Среди фотографий находим и план квартиры, правда, без указания размеров помещений. Тут и обнаружилось, что санузел находится практически в спальне. Так что гостям придется заходить в святая святых - хозяйскую спальню.

Очень странный план второго этажа. ФОТО: KV.EE

Но давайте уже о красном. Да, в квартире много красного: ковер, подушки на диване, картины, детали лестницы, кресло, один из барных стульев, кухонный гарнитур и даже ростер с чайником. Да еще и кафельная плитка в санузле. Скажете, много? Но все остальные помещения лишены этого цвета напрочь, а избыток красного в гостиной уравновешивается белыми стенами и темным диваном. В общем, приятная квартира, а вот маклер не очень внимателен к деталям.