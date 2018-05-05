Приятели купили лотерейный билет в Prisma и сорвали рекордный джекпот в 90 миллионов евро

Каждый из победителей лотереи «Евроджекпот» получит по 22 с половиной миллиона евро. До этого рекордная сумма, доставшаяся одному счастливчику, составляла 46,5 миллиона, пишет Yle.

"Мы угостили победителей пирожными с кофе и игристым вином в нашем главном офисе. До сих пор пребывающая в шоке от выигрыша четверка не намерена распространяться о своем счастливом случае", – рассказали в госмонополии на азартные игры Veikkaus.

Компания не разглашает ни возраст, ни пол победителей из соображений их безопасности. Принесший победу розыгрыш европейской лотереи состоялся в феврале, и до начала мая обладатели купона не объявлялись. По словам представителя Veikkaus, в случае, если бы победитель не был обнаружен, деньги вернулись бы в международный фонд «Евроджекпота» и не остались бы в Финляндии.