суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Приятели купили лотерейный билет в Prisma и сорвали рекордный джекпот в 90 миллионов евро

Приятели купили лотерейный билет в Prisma и сорвали рекордный джекпот в 90 миллионов евро

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Максимальный выигрыш в Eurojackpot составил 90 000 000 евро.

ФОТО: Marko Saarm

Крупнейший выигрыш в лотерею за всю историю Финляндии, который составил 90 миллионов евро, наконец-то нашел своих обладателей. На этой неделе его получили четыре человека, купившие заветный купон в гипермаркете «Призма» городка Лоймаа на юго-западе страны.

Каждый из победителей лотереи «Евроджекпот» получит по 22 с половиной миллиона евро. До этого рекордная сумма, доставшаяся одному счастливчику, составляла 46,5 миллиона, пишет Yle.

"Мы угостили победителей пирожными с кофе и игристым вином в нашем главном офисе. До сих пор пребывающая в шоке от выигрыша четверка не намерена распространяться о своем счастливом случае", – рассказали в госмонополии на азартные игры Veikkaus.

Компания не разглашает ни возраст, ни пол победителей из соображений их безопасности. Принесший победу розыгрыш европейской лотереи состоялся в феврале, и до начала мая обладатели купона не объявлялись. По словам представителя Veikkaus, в случае, если бы победитель не был обнаружен, деньги вернулись бы в международный фонд «Евроджекпота» и не остались бы в Финляндии.

Четверо новоиспеченных миллионеров не рассказали, где они хранили заветный купон. По их словам, они так долго ждали, потому что им было необходимо свыкнуться с мыслью о таком крупном выигрыше.

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