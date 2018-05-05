Дороже всего обойдется перевозка военнослужащих для участия в параде - 147 миллионов рублей. Еще почти 190 миллионов рублей чиновники выделят на проведение в городе различных праздничных концертов. Самое дорогое мероприятие состоится на Поклонной горе - оно обойдется в 13 миллионов рублей. Здесь 9 мая выступит симфонический оркестр Мариинского театра.

На концерт возле храма Христа Спасителя будет потрачено 11,4 миллиона рублей. Примечательно, что среди условий тендера на организацию этого мероприятия - получение "высочайшего благословения от патриарха Московского и всея Руси". Кроме того, 12,5 миллиона рублей будет выделено на акцию "Бессмертный полк" на Тверской улице.

Более 100 миллионов рублей выделено на разгон облаков. В соответствии с контрактом, заниматься этим будут 12 самолетов, на три больше, чем в 2017 году. Еще один самолет примет участие в исследовании облаков для выбора реагента - это обойдется бюджету еще в 3,4 миллиона. Напомним, что в общей сложности на разгон облаков в майские праздники государство потратило более 400 миллионов рублей.