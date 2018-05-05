Премьер-министр Юри Ратас поблагодарил Арнольда Рюйтеля

В субботу в Тарту на конференции, посвященной 90-летию Арнольда Рюйтеля, премьер-министр Юри Ратас отметил, как велики заслуги Рюйтеля в решающие моменты восстановления независимости Эстонии, воссоздании государства и направлении Эстонии на путь в Европейский союз, сообщила пресс-служба правительства.
"В прошлом году во время председательства Эстонии в Европейском союзе, у меня неоднократно были случаи и причины подумать о том, что происходило почти полтора десятилетия назад. Тогда в Эстонии только велись обширные дебаты, должны ли мы вступать в Европейский союз или продолжать путь в одиночку, - сказал Ратас на конференции. - Тогда требовалось руководство государства и народа, которое уже продумало эти вопросы и знало, что будущее самостоятельность свободной Эстонии будет упрочено именно совместно с единомышленниками в Европе".
По словам Ратаса, президент Рюйтель тогда был одним из главных лидеров, убедивших широкую общественность в истинно ценном решении относительно будущего.
"Во многом именно благодаря ему как горожанам, так и сельчанам удалось объяснить, что мы выиграем от полного воссоединения с Европой", - сказал Ратас, по словам которого, 14 сентября 2003 года присоединение Эстонии к Европейскому союзу все-таки поддержали 64 процента проголосовавших граждан. "Верность сделанного тогда выбора подтверждает знание того, что к настоящему времени убежденность наших людей относительно принадлежности к Европейскому союзу стала еще яснее",- сказал Ратас.