Премьер-министр Юри Ратас поблагодарил Арнольда Рюйтеля

"В прошлом году во время председательства Эстонии в Европейском союзе, у меня неоднократно были случаи и причины подумать о том, что происходило почти полтора десятилетия назад. Тогда в Эстонии только велись обширные дебаты, должны ли мы вступать в Европейский союз или продолжать путь в одиночку, - сказал Ратас на конференции. - Тогда требовалось руководство государства и народа, которое уже продумало эти вопросы и знало, что будущее самостоятельность свободной Эстонии будет упрочено именно совместно с единомышленниками в Европе".