Полезно: как установить интернет на даче или в загородном доме

Далеко не везде за городом есть кабельный интернет. Ведь для того, чтобы проложить такой кабель к дому, потребуются значительные инвестиции. Что же делать? Вот три простых совета директора радиосети Tele2 Eesti Танеля Сарри. Прислушайтесь к ним: они помогут вам лучше использовать свои смарт-устройства за городом.

Интернет в смарт-устройстве

Самый простой и распространенный способ – это пользоваться интернетом в смартфоне. «Вы можете переписываться по э-почте, читать новости и заглядывать в социальные сети – если в этом вдруг возникнет необходимость», – напоминает Сарри.

Карманный роутер

«Однако еще удобнее, если у вас есть карманный роутер, – считает Танель Сарри и советует положить это миниатюрное устройство размером с мобильный телефон где-нибудь на открытом месте, например, у окна. – Он обеспечит хороший WiFi-сигнал во всех домашних помещениях, а значит, и в вашем телефоне».

Интернет везде, где есть электричество

Чтобы создать более мощную WiFi-сеть, к которой можно одновременно подключать сразу несколько устройств, вам понадобится уже обычный, более крупный роутер. «Выбор за вами: хотите пользоваться интернетом, вставляйте вилку роутера в розетку, не хотите – выключайте роутер и наслаждаетесь пением птиц, – предлагает директор радиосети Tele2. По сути, роутер можно использовать везде, где есть электричество, а его подготовка к работе займет около минуты. «Роутер – это очень простой способ взять с собой интернет в загородный дом, на дачу или в другое место отдыха и подключить там к одной WiFi-сети все нужные устройства».

Однако, чтобы получить максимально сильный сигнал, антенны роутера должны быть правильно направлены. А если ваш загородный дом находится в зоне слабого сигнала, усильте роутер наружной антенной. «Такая антенна за окном существенно улучшит прием слабого сигнала, а также повысит скорость интернета в зоне со средним или сильным сигналом», – объясняет Танель Сарри.

Заботьтесь о своих устройствах