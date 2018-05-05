Шотландская писательница предлагает купить огромный замок за пять фунтов стерлингов

Хозяйка замка, писательница Сьюзан ДеВере продать принадлежащий ей с 2003 года замок Орчардтон. Сорокапятикомнатный замок можно превратить в гостиницу, школу или больницу.

Сьюзан решила воспользоваться возможностью провести ставшую модной в последние годы лотерею и таким образом найти нового владельца для своего имущества, рассказывает telegraph.co.uk. Желающим нужно всего лишь купить лотерейный билет за 5 фунтов стерлингов и дождаться розыгрыша, который состоится 18-го мая.

Замок в хорошем состоянии. В 2013 и 2016 годах в нем проводились реставрационные работы.