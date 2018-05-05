Шотландская писательница предлагает купить огромный замок за пять фунтов стерлингов

До 18 мая у вас есть возможность принять участие в международной лотерее и выиграть самый настоящий замок. При этом вы рискуете только пятью фунтами, пишет Kodu.
Хозяйка замка, писательница Сьюзан ДеВере продать принадлежащий ей с 2003 года замок Орчардтон. Сорокапятикомнатный замок можно превратить в гостиницу, школу или больницу.
Ever wanted to live in a castle? Now's your chance! We're giving this castle away! See our website for details, or follow us here for beautiful castle pictures. #castle #scotland #contest #win #orchardtoncastle #castles #castles_oftheworld #house #manor #manor_n_castle #dreamhouse #dreamhome #winacastle
Сьюзан решила воспользоваться возможностью провести ставшую модной в последние годы лотерею и таким образом найти нового владельца для своего имущества, рассказывает telegraph.co.uk. Желающим нужно всего лишь купить лотерейный билет за 5 фунтов стерлингов и дождаться розыгрыша, который состоится 18-го мая.
Transport yourself to a luxurious castle: go to winyourcastle.com and this glorious hallway could connect you to all the rooms of your very own Scottish hideaway. #castle #hall #hallway #grand #red #rug #interior #interiordesign #dreamhome #dreamhouse #winacastle #orchardtoncastle #window #scotland #competition #win
Замок в хорошем состоянии. В 2013 и 2016 годах в нем проводились реставрационные работы.
Все о лотерее можно найти ЗДЕСЬ. А видео - смотрите ниже.