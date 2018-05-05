Видео: на юге Финляндии сгорел завод по производству биотоплива

Владелец завода Туомо Салонен сначала посчитал, что сигнал о тревоге является автоматическим и ничего страшного не произошло. Лишь когда ему позвонили пожарные и сообщили, что на место прибыли двадцать расчетов, он понял, что дело серьезное.

Салонен предполагает, что причиной пожара послужил взрыв газа. Ущерб он оценивает в миллионах евро, однако у компании оформлены все необходимые страховки.

Обычно работа на заводе ведется круглосуточно, в три смены, но вчера закончилось сырье, поэтому сотрудники закончили работу в два часа дня в момент пожара в помещениях никого не было. Склад готовой продукции и склад древесной стружки были практически пустыми по сравнению с обычной ситуацией.