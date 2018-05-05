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Видео: на юге Финляндии сгорел завод по производству биотоплива

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Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В ночь с пятницы на субботу в местечке Луумяки возник крупный пожар на заводе по производству топливных гранул, также известных под названием пеллеты. В результате полностью выгорел склад древесной стружки, которая является одним из составных компонентов готовой продукции, а производственные помещения сильно пострадали от воды из системы пожаротушения, передает Yle.

Владелец завода Туомо Салонен сначала посчитал, что сигнал о тревоге является автоматическим и ничего страшного не произошло. Лишь когда ему позвонили пожарные и сообщили, что на место прибыли двадцать расчетов, он понял, что дело серьезное.

Салонен предполагает, что причиной пожара послужил взрыв газа. Ущерб он оценивает в миллионах евро, однако у компании оформлены все необходимые страховки.

Обычно работа на заводе ведется круглосуточно, в три смены, но вчера закончилось сырье, поэтому сотрудники закончили работу в два часа дня в момент пожара в помещениях никого не было. Склад готовой продукции и склад древесной стружки были практически пустыми по сравнению с обычной ситуацией.

Два пожарных расчета будут оставаться на месте для разбора завалов предположительно для середины субботы.

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