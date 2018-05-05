Картина дня: опасность теракта на атомной электростанции, свидание с объявленным в розыск и задержание Навального

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями субботы.
Видео: свидание с объявленным в розыск закончилось задержанием
«Задержали, как я и думал. Когда пошел, тогда и взяли», - говорит только что арестованный 50-летний Андрес Вийдас в телефон, опираясь другой рукой на крышу полицейской машины. Читайте далее...
На Эстонию идет волна настоящего весеннего тепла
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится весенняя солнечная погода, температура воздуха составит около 20 градусов тепла. Читайте далее...
Массовые проверки на дорогах Эстонии: уже пойманы 34 нарушителя, в том числе пьяные водители
В ходе учений Siil ("Ёж") полицейскими и членами Кайтселийт за сутки было обнаружено 34 различных нарушений Закона о дорожном движении. Читайте далее...
Совет одобрил: партию IRL переименуют в "Отечество"
Сегодня на собрании совета уполномоченных IRL было одобрено решение о новом названии партии. Читайте далее...
Росгвардия сообщила об опасности теракта на атомной электростанции рядом с Эстонией
Перед инаугурацией Владимира Путина под прицел террористов могут попасть объекты атомной энергетики. Росгвардия приведена в повышенную боеготовность и рассылает предупреждения по АЭС в регионах. Читайте далее...
Видео: Навального задержали на митинге "Он нам не царь" в центре Москвы
В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 5 мая, в 14.00 по местному времени начались акции сторонников оппозиционера Алескея Навального. На акции в столице на Пушкинской площади задержали Навального. Читайте далее...
Неожиданно: смотрите, какой продуктовый магазин стал самым дорогим в Эстонии
Если каждый месяц титул магазина с самой дорогой продуктовой корзиной присуждался Selver, в мае он был передан торговой сети Coop. Дешевле всего товар можно купить в Grossi. Читайте далее...
Общественный транспорт одного из городов Эстонии впервые перешел на биометан
Пярну берет еще одну экологическую высоту - городские маршруты в летней столице обслуживают автобусы, работающие на биометане. Для Эстонии это - первый и пока единственный опыт. Читайте далее...
Галерея: спасатели получили вызов повышенной важности в центр Таллинна
Сегодня утром несколько спасательных команд приехали в квартал Ротерманни. Спасательный департамент сообщил, что серьезной опасности не было - в ресторанной кухне загорелся жир на сковороде. Читайте далее...
Фото: на стадионе в Тюри приземлился вертолет с высокопоставленным гостем
Внимательные жители Тюри вчера днем, конечно, заметили кружащий над городом вертолет. На его борту был высокопоставленный гость. Читайте далее...
Москва потратит более 600 миллионов на празднование Дня Победы
Московские власти выделят более 600 миллионов рублей на празднование Дня Победы в этом году, подсчитал РБК. При этом журналисты отмечают, что данная сумма не учитывает миллионы рублей, которые Москва тратит на проведение мероприятий в честь праздника для соотечественников за границей, и стоимость топлива, которое будет использовано в ходе демонстрации авиации и наземной техники. Кроме того, не удалось найти информацию о тендере на пошив нескольких тысяч комплектов парадной формы. Читайте далее...