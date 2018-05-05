Картина дня: опасность теракта на атомной электростанции, свидание с объявленным в розыск и задержание Навального

Видео: свидание с объявленным в розыск закончилось задержанием

«Задержали, как я и думал. Когда пошел, тогда и взяли», - говорит только что арестованный 50-летний Андрес Вийдас в телефон, опираясь другой рукой на крышу полицейской машины. Читайте далее...

На Эстонию идет волна настоящего весеннего тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится весенняя солнечная погода, температура воздуха составит около 20 градусов тепла. Читайте далее...

Массовые проверки на дорогах Эстонии: уже пойманы 34 нарушителя, в том числе пьяные водители

В ходе учений Siil ("Ёж") полицейскими и членами Кайтселийт за сутки было обнаружено 34 различных нарушений Закона о дорожном движении. Читайте далее...

Совет одобрил: партию IRL переименуют в "Отечество"

Сегодня на собрании совета уполномоченных IRL было одобрено решение о новом названии партии. Читайте далее...

Росгвардия сообщила об опасности теракта на атомной электростанции рядом с Эстонией

Перед инаугурацией Владимира Путина под прицел террористов могут попасть объекты атомной энергетики. Росгвардия приведена в повышенную боеготовность и рассылает предупреждения по АЭС в регионах. Читайте далее...

Видео: Навального задержали на митинге "Он нам не царь" в центре Москвы

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 5 мая, в 14.00 по местному времени начались акции сторонников оппозиционера Алескея Навального. На акции в столице на Пушкинской площади задержали Навального. Читайте далее...

Неожиданно: смотрите, какой продуктовый магазин стал самым дорогим в Эстонии

Если каждый месяц титул магазина с самой дорогой продуктовой корзиной присуждался Selver, в мае он был передан торговой сети Coop. Дешевле всего товар можно купить в Grossi. Читайте далее...

Общественный транспорт одного из городов Эстонии впервые перешел на биометан

Пярну берет еще одну экологическую высоту - городские маршруты в летней столице обслуживают автобусы, работающие на биометане. Для Эстонии это - первый и пока единственный опыт. Читайте далее...

Галерея: спасатели получили вызов повышенной важности в центр Таллинна

Сегодня утром несколько спасательных команд приехали в квартал Ротерманни. Спасательный департамент сообщил, что серьезной опасности не было - в ресторанной кухне загорелся жир на сковороде. Читайте далее...

Фото: на стадионе в Тюри приземлился вертолет с высокопоставленным гостем

Внимательные жители Тюри вчера днем, конечно, заметили кружащий над городом вертолет. На его борту был высокопоставленный гость. Читайте далее...

Москва потратит более 600 миллионов на празднование Дня Победы