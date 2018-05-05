Боевики «Исламского государства». Иллюстративное фото. ФОТО: Scanpix

В Сирии уже семь лет продолжается жестокая гражданская война. Правительство президента Башара Асада воюет одновременно против повстанческих группировок и джихадистов "Исламского государства" (группировка запрещена в России и в других странах). Сирийский город Ракка стал ключевым местом конфликта. Это история о том, как один мирный активист попал в кровавую мясорубку войны и сам стал убийцей.

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Халед стал киллером не в одночасье.

Все началось с того, что шестерым мужчинам приказали прибыть на аэродром в Алеппо на северо-западе Сирии, где французский инструктор должен был обучить их убивать с помощью пистолетов, оружия с глушителем и снайперских винтовок.

Они учились убивать методично и брали пленных в качестве жертв.

"Нашими учебными мишенями были пленные солдаты режима [Башара Асада]. Они ставили их в такие места, что убить их мог только снайпер. Или они отпускали группу заключенных и просили нас убить одного, не трогая других", - рассказывает Халед.

"Большая часть убийств совершается с мотоцикла. Вам нужно, чтобы кто-то вел мотоцикл, а вы сидели сзади. Вы подъезжаете к машине вашей жертвы - потом стреляете, и ей уже не скрыться".

Халед (вымышленное имя - прим. ред.) изучил, как следить за людьми; как подбираться к целям, к которым он не может подойти слишком близко; как отвлечь конвой автомобилей, чтобы другой убийца поразил цель.

Это было кровавое, бесчеловечное обучение. Но в середине 2013 года, вскоре после того, как сирийская армия отступила из Ракки, оно очень помогло лидерам "Ахрар аш-Шам" - исламистской группировки, стремящейся установить контроль над городом и устранить своих врагов.

Халед был одним из командиров группы, которая отвечала за безопасность в Ракке.

Однако в беседе с Би-би-си он подчеркнул, что в 2011 году, когда сирийская революция только начиналась, он был мирным человеком, "немного религиозным, но не слишком", и занимался организацией паломничества.

"Это было интересное чувство свободы, смешанное со страхом перед режимом", - говорит он, вспоминая тот день, когда он присоединился к антиправительственным протестам.

"Мы чувствовали, что делаем что-то, чтобы помочь нашей стране, принести ей свободу и иметь возможность выбрать другого президента вместо Асада. У нас была небольшая группа, не более 25-30 человек".

"Я пришел отомстить, поэтому я не боялся"

Халед уверяет, что никто и не думал приносить оружие на первые акции протеста - "нам не хватало смелости для этого", однако службы безопасности все равно арестовывали и избивали людей.

Однажды они задержали и его самого.

"Они забрали меня из моего дома в криминальный департамент, потом в другие департаменты - политической безопасности, государственной безопасности... а потом в центральную тюрьму, где я провел месяц, после чего меня выпустили".

"К тому моменту, когда я попал в тюрьму, я не мог ходить и не мог спать из-за боли в спине".

Халед рассказывает, что его самым жестоким мучителем был охранник криминального департамента, который заставлял его вставать на колени перед портретом президента Асада и говорил: "Твой бог умрет, а он не умрет. Бог умирает, а Асад выживает".

"Он приходил на работу каждый следующий день, и я знал, что меня будут пытать".

"Он подвешивал меня за руки цепями к потолку. Он заставлял меня раздеться, затем привязывал меня к "летающему ковру" (орудие пыток ИГ - прим. ред.) и бил меня по спине кнутом. При этом он говорил мне: "Я ненавижу тебя, ненавижу, я хочу, чтобы ты умер. Я надеюсь, что ты умрешь у меня на руках".

"Я вышел из тюрьмы парализованным, и когда меня перевели в центральную тюрьму, заключенные плакали, увидев меня. Меня внесли на носилках".

"Я решил, что если бог спасет меня, то я убью его (охранника), где бы он ни находился. Даже если он уедет в Дамаск, я убью его".

После выхода из тюрьмы Халед взялся за оружие, чтобы бороться против правительства. Он говорит, что помог 35 солдатам сирийской армии дезертировать из 17-й резервной дивизии, которая размещалась на северо-востоке страны.

Некоторых из них он похитил, а их вещи продал, чтобы добыть денег на покупку оружия.

Он признается, что иногда брал себе в помощники красивых женщин, чтобы они соблазняли "крупных шишек, которые нападают на протестующих". Он сохранял им жизнь, но заставлял их записывать видео с отречением от режима Асада, чтобы они уже не могли служить ему. За своего первого заложника он потребовал выкуп в размере 15 автоматов Калашникова или их стоимость наличными.

Но один человек не получил такой милости от Халеда - тот самый охранник, который пытал его.

"Я наводил справки о нем у людей, которые работали в криминальном департаменте, пока не нашел его. Мы проследили за ним до его дома и взяли его".

"Он сказал мне что-то, о чем я ему позднее напомнил. Когда я был в тюрьме, он говорил мне: "Если ты покинешь эту тюрьму живым, и тебе удастся поймать меня, то не щади меня" - так я и сделал".

"Я отвел его на ферму возле центральной тюрьмы, где была освобожденная зона. Я отрезал ему руку ножом для разделки мяса. Я вырезал ему язык и порезал его ножницами. Но мне и этого было мало".

"Я убил его, когда он сам умолял об этом. Я пришел отомстить, поэтому я не боялся".

"Несмотря на все пытки, которые я к нему применил, я не испытываю никакого сожаления или скорби. Наоборот: если бы он вдруг снова ожил, я бы сделал то же самое".

"Если бы существовала власть, которой можно было бы пожаловаться, сказать, что он бьет и унижает заключенных, то я бы не делал этого с ним. Но жаловаться было некому, и никто не мог остановить его".

Халед потерял веру в революцию. Он сосредоточился на ежедневной борьбе за собственное существование. И вскоре он будет играть еще более мрачную роль в сирийском конфликте - он станет киллером группировки "Исламское государство".

"Я показывал ИГ дружескую улыбку... а потом убивал их"

Дружба или предательство, ссоры по поводу тактики и перегибы в балансе власти: все это заставляло многих сирийских повстанцев переходить из одной группировки в другую, иногда по нескольку раз.

Так, Халед покинул исламистскую группировку "Ахрар аш-Шам", которая обучила его убивать, и присоединился к "Фронту ан-Нусра", который тогда был ячейкой "Аль-Каиды" в Сирии.

К началу 2014 года ИГ - над которой он и другие бойцы когда-то смеялись как над неорганизованной группировкой с ничтожным числом бойцов - вытеснила повстанцев из Ракки. Город стал столицей "халифата" джихадистов.

Боевики запугивали местное население отрубанием голов, распятиями и пытками. "ИГ могли забрать их собственность, убить или отправить в тюрьму по глупейшим причинам", - говорит Халед.

"Если вы скажете: "О, Мохаммед", то они могли убить вас за богохульство. Фотографирование, использование мобильных телефонов - все это наказывалось. За курение можно было попасть в тюрьму. Они делали все - убивали, крали и насиловали".

"Они могли обвинить невиновную женщину в измене, затем забить ее камнями до смерти на глазах у детей. Я не могу даже курицу убить на глазах у своих детей".

Джихадисты подкупали лидеров повстанцев с помощью денег и высоких постов. Халеду предложили работу "шефа безопасности" и дали в подчинение бойцов ИГ. Он понимал, что отказ будет означать смертный приговор, поэтому он пошел на страшный внутренний компромисс.

"Я принял предложение, но с согласия главы ан-Нусры Абу аль-Аббаса я стал двойным агентом. Я показывал ИГ дружескую улыбку, но я мог тайно похищать и допрашивать их членов, а потом убивать их. Первым, кого я похитил, был сириец, глава тренировочного лагеря ИГ".

"Я "сливал" ИГ все, что мне велел Абу аль-Аббас. Часть информации была верной, чтобы они поверили мне. В то же время я узнавал их секреты".

У "Фронта ан-Нусра" были ясные мотивы шпионить за "Исламским государством". В 2013 году они отвергли предложение лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади о слиянии и сблизились с другими повстанческими группировками.

Решение Халеда было похоже на самоубийство, однако умирали другие. Он говорит, что убил около 16 человек по приказу ИГ, застрелив их в их домах из пистолета с глушителем.

Он утверждает, что они продавали свою религию за деньги, предавая таким образом "Ахрар аш-Шам" и Сирийскую свободную армию - поддерживаемый Западом альянс, который первым отвоевал Ракку у правительственных войск.

Одной из его жертв стал исламский богослов из аль-Баба. "Я постучал в дверь, он открыл. Я сразу зашел внутрь и нацелил пистолет ему в лицо. Его жена начала кричать. Он знал, что я пришел убить его".

"Перед тем, как я смог что-то сказать ему, он спросил меня: "Что тебе нужно? Деньги? Вот мои деньги - бери, сколько хочешь". Я сказал, что деньги мне не нужны. И я запер его жену в другой комнате".

"Потом он сказал: "Забери мои деньги - если хочешь мою жену, ты можешь спать с ней у меня перед глазами, но не убивай меня". После этих слов я с легкостью убил его".

"Когда я смотрю на себя в зеркало, то вижу там принца"

Эмиры "Исламского государства" в Ракке любили все новое и часто убивали тех, кого подкупили, чтобы влить свежую кровь. Иногда они обвиняли в их смерти самолеты коалиции во главе с США, иногда им было все равно. Через месяц после начала работы на ИГ Халед был уверен, что скоро доберутся и до него.

Из страха за свою жизнь убийца сбежал - сначала на машине в Дейр-эз-Зор, а затем в Турцию.

На вопрос, жалеет ли он о чем-то и боится ли возможного суда, Халед отвечает просто: "Все, о чем я думал, было: как мне сбежать и остаться в живых".

"То, чем я занимался, - это не преступление. Когда вы видите, как кто-то угрожает оружием и бьет вашего отца, убивает вашего брата и ваших родственников, вы не можете быть спокойным, и никакая сила не может вас остановить. То, что я делал, - это была самооборона".

"Я убил около ста человек в битвах против режима и ИГ, и я не жалею об этом... потому что бог знает, что я никогда не убивал мирных жителей и невинных людей".

"Когда я смотрю на себя в зеркало, то вижу там принца. И я хорошо сплю по ночам, потому что все, кого они приказывали мне убить, заслуживали смерти".

"Когда я покинул Сирию, я вновь стал гражданским лицом. Теперь, если кто-то говорит мне какую-то грубость, я отвечаю: "Как вам будет угодно".