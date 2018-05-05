Фото: беспечность женщины вынудила спасателей пойти на крайние меры

В квартире на пятом этаже сработал дымовой датчик, спасателей вызвал бдительный сосед. Спасатели открыли дверь с помощью инструмента Hooligan, квартиру проветрили, а медики осмотрели оставившую на плите еду женщину тридцати лет.

Глава бюро профилактики Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу сказал, что на месте женщину проконсультировали по пожарной безопасности. Уусталу подчеркнул, что на этот раз можно сказать о счастливом происшествии, поскольку оставленная на плите еда может привести и к человеческим жертвам.