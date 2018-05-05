суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Фото: беспечность женщины вынудила спасателей пойти на крайние меры

Фото: беспечность женщины вынудила спасателей пойти на крайние меры

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ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Спасательный департамент сегодня после полудня получил вызов в Выру, в квартиру дома на улице Вабадузе, 2, где женщина отправилась спать и оставила на плите жариться яйца. Спасатели были вынуждены взломать дверь, передает Lõuna-Postimees.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

В квартире на пятом этаже сработал дымовой датчик, спасателей вызвал бдительный сосед. Спасатели открыли дверь с помощью инструмента Hooligan, квартиру проветрили, а медики осмотрели оставившую на плите еду женщину тридцати лет.

Глава бюро профилактики Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу сказал, что на месте женщину проконсультировали по пожарной безопасности. Уусталу подчеркнул, что на этот раз можно сказать о счастливом происшествии, поскольку оставленная на плите еда может привести и к человеческим жертвам.

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