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Эстонская православная церковь выбрала кандидатов в митрополиты

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Епископ Нарвский и Причудский Лазарь

ФОТО: orthodox.ee

Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата в субботу в монастыре Куремяэ выбрал кандидатов в митрополиты: ректора Московской духовной академии архиепископа Евгения Верейского и епископа Нарвского и причудского Лазаря.

Митрополита выберут 29 мая в Таллинне, сообщил ERR секретарь Синода Эстонской православной церкви протоиерей Даниил Леписк.

Кандидатов должен утвердить патриарх.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни. 

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