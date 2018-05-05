Эстонская православная церковь выбрала кандидатов в митрополиты
5 мая 2018 г., 17:40
Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата в субботу в монастыре Куремяэ выбрал кандидатов в митрополиты: ректора Московской духовной академии архиепископа Евгения Верейского и епископа Нарвского и причудского Лазаря.
Митрополита выберут 29 мая в Таллинне, сообщил ERR секретарь Синода Эстонской православной церкви протоиерей Даниил Леписк.
Кандидатов должен утвердить патриарх.
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.