Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Восстановление Второго флота США является частью более широкой стратегии переориентации Вооруженных сил США на возобновившееся соперничество крупных держав в мире и отход от антиповстанческих кампаний последних десятилетий.

В данном случае в центре находится Россия - это ответ на усиление ее активности на море в последние годы. Новый штаб создаст более согласованные механизмы управления военными кораблями США в Атлантике.

НАТО также планирует создать новое Объединенное командование, ориентированное на этот же регион - американцы предложили разместить его штаб в Норфолке, Вирджиния.

Существующий механизм американских военных операций тоже должен серьезно измениться. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что стремится к системе менее предсказуемого, краткосрочного развертывания войск.

Эксперты говорят, что авианосная группа США, скорее всего, будет чаще появляться в европейских водах.