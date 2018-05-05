Фото: житель Эстонии нашел оригинальный способ распугать незваных гостей

Владелец частного домохозяйства в Вяэтса решил оригинально предостеречь людей от прогулок по своей земле. Под табличкой «Частные владения» расположена еще одна табличка, на которой изображено оружие и написано: «Уже читая табличку, ты находишься у меня на прицеле».