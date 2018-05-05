Фото: житель Эстонии нашел оригинальный способ распугать незваных гостей
5 мая 2018 г., 18:34
Внимательный читатель прислал в редакцию Järva Teataja фотографию таблички перед частным домохозяйством в Вяэтса. Табличка сообщает о том, что это частные владения, и еще об одном интересном факте.
Владелец частного домохозяйства в Вяэтса решил оригинально предостеречь людей от прогулок по своей земле. Под табличкой «Частные владения» расположена еще одна табличка, на которой изображено оружие и написано: «Уже читая табличку, ты находишься у меня на прицеле».