Фото: парижане вышли на улицы в знак протеста против политики Макрона

Критики реформ, предложенных президентом Франции, полагают, что они нацелены прежде всего на компании и людей с высокими доходами. Протестующие обвинили Макрона в "социальном перевороте" и призвали к проведению конституционной реформы, передает DW.

В демонстрации, выйти на которую призвала левая партия "Неподчинившаяся Франция", приняли участие студенты и сотрудники французской железной дороги, забастовки которых проходят уже несколько недель.

Согласно информации организатора манифестации, число участников митинга в четыре раза больше озвученной префектурой цифры - 160 тыс. человек.

В целом манифестация проходит спокойно. Манифестанты, многие из которых пришли на митинг с семьями, организованными колоннами идут по улицам города. В руках они держат плакаты, гласящие - "Нет" - президенту богатых", "Все едины", "Нет" - социальному перевороту", "Альтернатива существует".