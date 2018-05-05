Видео: в США на дорогу высыпались полмиллиона долларов

Указано, что сумма наличности, которая высыпалась из машины, составляет около 600 тысяч долларов, передает Korrespondent.

Как пояснили правоохранители, во время движения автомобиля у него открылась дверь, и на дорогу выпали мешки с деньгами. При этом при падении некоторые мешки разорвались, и по шоссе разлетелись банкноты тысяч долларов.

Отмечается, что деньги на дороге привлекли внимание участников движения. Многие из водителей оставили свое авто и начали собирать разбросанные купюры. Сообщается, что некоторые подбирали и уцелевшие мешки.