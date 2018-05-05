суббота, 5 мая 2018 г.
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Фото: в России загорелся торговый центр, посетителей эвакуировали

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ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik

В Иваново в субботу загорелся торгово-развлекательный центр "Евроленд". РИА "Новости" передает, что спасатели эвакуировали оттуда 200 человек.

Возгорание утеплителя вентилируемого фасада произошло в ТРЦ на улице Куконковых, передает Newsru.

Как отмечается, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, вскоре его потушили.

ГТРК "Ивтелерадио" сообщает, что в момент пожара в торговом центре проходила акция "Эхо фестиваля", которая собрала на мастер-классы, показы и церемонии награждения участников Всероссийского фестиваля "Все медиа детям", который ранее провели в Иванове.

К пожарам в ТЦ приковано повышенное внимание после трагедии в Кемерово, где в пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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