Фото: в России загорелся торговый центр, посетителей эвакуировали

Возгорание утеплителя вентилируемого фасада произошло в ТРЦ на улице Куконковых, передает Newsru.

Как отмечается, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, вскоре его потушили.

ГТРК "Ивтелерадио" сообщает, что в момент пожара в торговом центре проходила акция "Эхо фестиваля", которая собрала на мастер-классы, показы и церемонии награждения участников Всероссийского фестиваля "Все медиа детям", который ранее провели в Иванове.