В Шотландии прошел самый масштабный марш за независимость

Шествие, в котором приняли участие около 40 тысяч человек, было мирным. Участники, в том числе семьи с детьми, шли за транспарантом с надписью "Независимость сейчас". Помимо традиционных шотландских знамен, некоторые активисты принесли с собой также флаги Каталонии, чтобы выразить солидарность со стремлением испанского региона обрести независимость от Мадрида, передает Newsru.

В марте 2017 года первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости региона в период между осенью 2018 и весной 2019 года, то есть перед выходом Великобритании из Евросоюза. Она смогла заручиться поддержкой парламента Шотландии по этому вопросу. Однако серьезные коррективы в планы главы ШНП внесли результаты состоявшихся в Великобритании в июне того же года досрочных всеобщих парламентских выборов. По их итогам ШНП потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин британского парламента.

Этот результат аналитики напрямую увязали с активной агитацией Стерджен за повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Позднее она отметила, что сейчас не время проводить референдум о независимости, призвав дождаться результатов условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС.