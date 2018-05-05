суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Фото: в акции «Сделаем!» приняло участие более 51 000 жителей Эстонии

Фото: в акции «Сделаем!» приняло участие более 51 000 жителей Эстонии

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В состоявшихся в субботу 2162 толоках Дня полезных дел "Сделаем!" приняли участие 51 104 человека, то есть 3,9 процента населения Эстонии.

"Каждый, у кого было хотя бы малейшее желание, мог вместе с другими на толоках принести свой подарок Эстонии", - сказал руководитель Дня полезных дел, председатель Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр.

За пределами Эстонии были организованы три толоки: в Канаде, Франции и Хорватии.

Субботник Вильяндимаа.

Участники учений Siil убирали парк в Вырумаа.

Толоки в Тартуском приюте для животных.

В деревне Неэрути.

В деревне Пилькусе.

В Пярну.

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