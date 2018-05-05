Фото: в акции «Сделаем!» приняло участие более 51 000 жителей Эстонии
5 мая 2018 г., 21:37
В состоявшихся в субботу 2162 толоках Дня полезных дел "Сделаем!" приняли участие 51 104 человека, то есть 3,9 процента населения Эстонии.
"Каждый, у кого было хотя бы малейшее желание, мог вместе с другими на толоках принести свой подарок Эстонии", - сказал руководитель Дня полезных дел, председатель Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр.
За пределами Эстонии были организованы три толоки: в Канаде, Франции и Хорватии.
Субботник Вильяндимаа.
Участники учений Siil убирали парк в Вырумаа.
Толоки в Тартуском приюте для животных.
В деревне Неэрути.
В деревне Пилькусе.
В Пярну.