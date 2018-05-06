Галерея: вечер в бане закончился плачевно
6 мая 2018 г., 9:09
Сегодня ночью в Мыхкула, в Йыгевамаа, сгорела баня, семья и жилой дом не пострадали, передает Postimees.
Около часа ночи из Мыхкула (Йыгевамаа) позвонили в Центр тревоги и сообщили, что рядом с хутором пылает большое зарево. Первый звонок сделал сосед, который увидел пламя.
На месте происшествия выяснилось, что сгорела баня: к приезду спасателей огонь выбивался уже из крыши. К счастью, опасность жилому дому напрямую не угрожала.
Вечером семья отправилась в баню и что-то пошло не так, но что именно и почему вспыхнул огонь, еще неизвестно.
Никто из людей в ходе несчастного случая не пострадал, и пламя на другое здание не перекинулось. Однако сама баня теперь не пригодна для использования.