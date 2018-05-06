Галерея: вечер в бане закончился плачевно

Около часа ночи из Мыхкула (Йыгевамаа) позвонили в Центр тревоги и сообщили, что рядом с хутором пылает большое зарево. Первый звонок сделал сосед, который увидел пламя.

На месте происшествия выяснилось, что сгорела баня: к приезду спасателей огонь выбивался уже из крыши. К счастью, опасность жилому дому напрямую не угрожала.

Вечером семья отправилась в баню и что-то пошло не так, но что именно и почему вспыхнул огонь, еще неизвестно.