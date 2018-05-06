"Встревожен и разочарован продемонстрированным вчера равнодушием", - написал политик Урмас Паэт. после обеда, около пяти часов, на улице Раудтее в таллиннском районе Нымме в нескольких сотнях метров от перекрестка улицы Ласте лежала пострадавшая косуля. Дочка Паэта позвонила в Департмент спасения, он сам - в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313 и на номер городской помощи 1345, чтобы животному помогли и убрали с проезжей части.

"Особого энтузиазма никто не проявил, скорее наоборот. В итоге по номерам 1313 и 1345 ответили, что этим случаем занимаются", - пишет политик.

По словам Паэта, он предполагал, что если обещают заняться, то так и сделают и раненое животное получит помощь."В действительности мне и моей дочери соврали. Через какое-то время (примерно в час ночи) я проезжал мимо этого место - косуля по-прежнему находилась там. К тому моменту она уже умерла. После звонков на разные номера прошло шесть часов", - с возмущением подытожил политик.

Ни одна из трех инстанций, в которые обратились Паэт и его дочь, этим случаем, как обещали, так и не занялись.

"И кто знает, сколько еще в Таллинне дети и взрослые должны ходить мимо этой мертвой косули. Никто же за это не отвечает", - возмутился он. По словам Паэта, в Эстонском государстве и в Таллинне службы помощи не должны себе позволять подобного равнодушия.

Анника Соомер, старший специалист по инфотелефонам и телефонам помощи Центра тревоги сказала, что о раненом лесном животном в Нымме действительно сообщили по телефону местного самоуправления 1345, по номеру тревоги 112 и на круглосуточный дежурный телефон Охраны окружающей среды.

Центр тревоги в этом случае обязан передать информацию в НКО Varjupaigad, которое занимается проблемами, касающимися животных. "Могу подтвердить, что эта информация дошла до них с первого звонка и наши сотрудники предположили, что на нее отреагируют. Понимаю, что речь идет о чрезвычайно досадном случае: услуга не была оказана так, как того ожидала общественность", - сказала Соомер.