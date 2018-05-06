воскресенье, 6 мая 2018 г.
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Фото: в Таллинне ждет нового владельца чудесная квартира в стиле лофт

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ФОТО: city24.ee

На улице Коэра в Пыхья-Таллинне ждет нового владельца квартира в стиле лофт.

В трехкомнатной квартире общей площадью 72,5 квадратных метров есть на что посмотреть. Расположенная в прекрасном районе квартира проходит через два этажа, благодаря высоким окнам она также необычайно светлая. Нынешний владелец согласен оставить покупателю всю мебель, пишет Kodustiil.

ФОТО: city24.ee

Кредитных обязательств у дома нет. Здесь установлено видеонаблюдение, а плата за коммунальные услуги круглогодично низкая. Этот объект недвижимости находится на тихой улице: машин мало, зато хорошее транспортное сообщение с центром города. Также поблизости достаточно возможностей для занятия спортом – спортивный центр «Сыле» и тропы здоровья здесь в нескольких минутах ходьбы, поблизости также находится пляж Штромка.

ФОТО: city24.ee

Подробнее об этом предложении в Пыхья-Таллинне смотрите здесь.

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