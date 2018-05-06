У легенды «Манчестера» произошло кровоизлияние в мозг

«Сэр Алекс Фергюсон сегодня успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Операция прошла очень хорошо, но ему требуется период интенсивного ухода для улучшения состояния», - говорится на официальном сайте клуба.

По данным Sky Sports, сын шотландского специалиста Даррен Фергюсон, который является наставником клуба «Донкастер Роверс», пропустил в субботу матч своей команды по «семейными обстоятельствами».

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни пожелали выздоровления экс-главному тренеру Алексу Фергюсону, который попал в больницу с кровоизлиянием в мозг и перенес операцию.

«Продолжайте бороться, босс. Направляем молитвы (супруге Фергюсона) Кэти и всей семье», - написал Бекхэм в Instagram.

«Поправляйтесь скорее, босс», - говорится в сообщении, которое Руни опубликовал в Twitter.

Get well soon Boss. Thoughts with all the family at this sad time. #AlexFerguson — Wayne Rooney (@WayneRooney) 5 мая 2018 г.

Сэр Алекс Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986-го по 2013-й. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.