Алексей Навальный. ФОТО: / AP/Scanpix

Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь» накануне инаугурации Владимира Путина закончилась задержаниями по всей стране.

По данным «ОВД-Инфо» на 21:00 субботы, речь идет о почти 1600 задержанных. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си наблюдали за попытками выразить протест против очередного президентского срока Путина в Москве и Санкт-Петербурге.

Русская служба Би-би-си также вела онлайн-трансляцию происходящего в российских городах.

К 14 часам дня пространство у памятника Пушкину в Москве было заполнено людьми. Сторонники Алексея Навального, вышедшие на акцию «Он нам не царь», делили площадь со сторонниками президента.

В толпе группами ходили люди, одетые в казачью форму, и мужчины с повязанными на одежде георгиевскими ленточками - знаком, который обычно носят представители прокремлевского движения НОД.

Несколько человек с оранжево-черным флагом и надписью «Национально-освободительное движение» заняли место у постамента памятника и оттуда скандировали «Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин!».

Из окружавшей их толпы оппозиционеров добавляли: «Вор! Вор! Вор!». Многие из них пришли на Пушкинскую площадь с нарисованными на листах ватмана плакатами – «Мы против вот этого вот всего!», «Открой глаза, ты раб царя!», «Не мешайте нам жить!».

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать акцию Навального в центре Москвы и предложила площадки далеко за пределами Садового кольца. Политик от них отказался и призвал единомышленников выйти на Тверскую улицу. В ответ московские власти запретили ему проводить акцию.

Уже через 10 минут после начала акции полицейские в громкоговоритель начали предупреждать участков: «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны. Просьба разойтись. В противном случае против вас будет применена физическая сила и спецсредства».

Еще через несколько минут сотрудники полиции активно начали пользоваться и тем, и другим.

Дубинки, нагайки и задержания

Полицейские группами вклинивалась в толпу, хватали людей и тащили их к припаркованным на Тверской автобусам. Некоторых задержанных силой ударяли о корпус машины и пинками по ногам заставляли встать в удобную для обыска позу. Кто-то попадал в полицейские автобусы волоком по асфальту.

В другой части Пушкинской площади силы полиции врывались в толпу со стороны Страстного бульвара, по дороге разгоняя людей дубинками и вдавливая их в ограждения и бордюры. Протестующие кричали полицейским: «Позор!».

Люди в казачьей форме, которые неторопливо прогуливались здесь до начала задержаний, в общей суматохе начали устраивать потасовки и бить людей нагайками. В те моменты, когда полицейские оттесняли толпу, одетые казаками мужчины двигались за цепью силовиков и оттуда атаковали участников акции.

Инициатор акции Алексей Навальный был задержан спустя несколько минут после того, как он появился на Пушкинской площади. Несколько сотрудников полиции схватили его за руки и за ноги и унесли в полицейскую машину.

Многие из тех, кто таким образом попадал в автобус, по дороге кричали силовикам, что могут идти сами и не собираются сопротивляться.

Попытки объясниться с волочащими задержанных полицейскими ни к чему не приводили. «Я ж за Путина агитирую, вы что?!», - удивлялся человек в косоворотке, красном кафтане и короне, когда четверо полицейских заталкивали его внутрь.

На самой площади вскоре стало заметно меньше людей: их вытесняли на Страстной бульвар, где цепочки сотрудников полиции сначала делили толпу на плотные группы, а затем быстро и жестко проталкивали подальше от площади. Оказавшиеся заблокированными люди скандировали «Россия без Путина» и интересовались у стоящих в оцеплении силовиков, успеют ли они на шашлыки.

По расчищенному от машин Страстному бульвару то и дело волокли протестующих. Задержания продолжались до тех пор, пока полиция полностью не вытеснила людей с периметра Пушкинской площади и с прилегающих к ней улиц.

«Грамотная и спокойная» полиция

В числе тех, кто попал в отделения, оказался подросток, который, по словам его близких, даже не собирался участвовать в акции.

14-летний Алексей (имя изменено по просьбе семьи молодого человека - прим. Би-би-си) днем 5 мая вместе со своим другом шел по Тверской улице к нему в гости.

«Друг успел убежать, а он нет», - рассказала Русской службе Би-би-си его сестра. Мальчика отпустили около 21:00, он провел в отделении несколько часов.

Один из участников акции после встречи с силами московской полиции оказался в больнице. Дмитрия Карасева избили дубинками при задержании, после этого он начал задыхаться и жаловаться на боль и тошноту, - сообщало издание «ОВД-Инфо».

Корреспондент Русской службы Би-би-си стала свидетелем того, как во время задержаний на прилегающей к площади Малой Дмитровке упала и сильно ударилась головой об асфальт девушка. Когда ее волокли в автобус, она кричала, что ей очень больно, и она не может двигаться.

Корреспондента издания «МБХ Медиа» ударил дубинкой полицейский, врач диагностировал у него разрыв легочных тканей, сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Московские власти, тем не менее, похвалили полицейских за работу на Пушкинской площади. «Полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно», - сказал Интерфаксу глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По данным «ОВД-Инфо» на 21:00 5 мая, в общей сложности в Москве были задержаны 702 предполагаемых участника акции «Он нам не царь». Большее количество задержаний на оппозиционной акции в последние годы было только на антикоррупционной акции, последовавшей за фильмом-расследованием Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» в марте 2017 года. Тогда, по сведениям «ОВД-Инфо» в московские отделения полиции попали свыше одной тысячи человек.

Перекрытый Невский проспект

Власти Петербурга в эти дни ремонтируют Невский проспект, поэтому нескольким тысячам протестующим легко удалось перекрыть главную магистраль. Они фактически оказались вытеснены на Невский с Дворцовой, где байкеры открывали мотосезон, военные репетировали парад, а рабочие конструировали сцену к 9 мая.

Оказавшись на Невском, петербургские сторонники Алексея Навального действовали стихийно. Пока одни конструировали баррикады из коммунальной утвари, другие принимали их за полицейские ограждения и брали штурмом.

Полиция в этот момент бездействовала, автомобилисты на соседних улицах теряли надежду попасть на Невский и разворачивались.

Невский сдали на втором часу акции в районе площади Восстания - это в двух станциях метро от Дворцовой.

Полицейские –«космонавты» в боевой униформе своим видом перебили у протестующих желание идти дальше, хотя на баррикадах происходили единичные стычки с полицией.

Участники акции распределились по соседним улицам и до конца акции так и не объединились вновь. Массовые задержания происходили на Исаакиевской площади и у Эрмитажа. Полицейские не обращали внимания на кричалки «Зарплата выше чести» в их адрес.

На момент публикации, по данным «ОВД-Инфо», в Петербурге было 229 задержанных. Большинству выписывают штрафы 500 рублей за выход на проезжую часть, но, как показывает опыт предыдущих оппозиционных акций, чаще всего точечные аресты самых активных участников происходят уже в следующие дни.