Т – талантище: мужчина отвез собранный в рамках акции «Сделаем!» мусор в лес

Вчера, когда по всей Эстонии проходил День полезных дел «Сделаем!», у жителя Какумяэ возник план отвезти свой свежесобранный мусор в лес.
Отреагировавшие на вызов сотрудники Муниципальной полиции (МуПо) обнаружили в лесу Кивиранна в Какумяэ кучу только что сгруженного туда бытового и строительного мусора.
Среди мусора было найдено большое количество документов с указанием имени их владельца – банковские счета, решения о взыскании пени и напоминания полиции о невыплаченных штрафах. Номер автомобиля владельца мусора известен МуПо.
МуПо напоминает, что всех, кто оставит в лесу мусор, ждет суровое наказание. Максимальные штрафные суммы за такое нарушение – 800 евро для частного лица и 20 000 евро для юридического лица. Какое наказание будет назначено мужчине, выяснится в ходе производства.