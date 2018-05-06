воскресенье, 6 мая 2018 г.
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  • Т – талантище: мужчина отвез собранный в рамках акции «Сделаем!» мусор в лес

Т – талантище: мужчина отвез собранный в рамках акции «Сделаем!» мусор в лес Но сам сдал себя с потрохами…

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Вчера, когда по всей Эстонии проходил День полезных дел «Сделаем!», у жителя Какумяэ возник план отвезти свой свежесобранный мусор в лес.

Отреагировавшие на вызов сотрудники Муниципальной полиции (МуПо) обнаружили в лесу Кивиранна в Какумяэ кучу только что сгруженного туда бытового и строительного мусора.

Среди мусора было найдено большое количество документов с указанием имени их владельца – банковские счета, решения о взыскании пени и напоминания полиции о невыплаченных штрафах. Номер автомобиля владельца мусора известен МуПо.

МуПо напоминает, что всех, кто оставит в лесу мусор, ждет суровое наказание. Максимальные штрафные суммы за такое нарушение – 800 евро для частного лица и 20 000 евро для юридического лица. Какое наказание будет назначено мужчине, выяснится в ходе производства.

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