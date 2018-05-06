Т – талантище: мужчина отвез собранный в рамках акции «Сделаем!» мусор в лес

Отреагировавшие на вызов сотрудники Муниципальной полиции (МуПо) обнаружили в лесу Кивиранна в Какумяэ кучу только что сгруженного туда бытового и строительного мусора.

Среди мусора было найдено большое количество документов с указанием имени их владельца – банковские счета, решения о взыскании пени и напоминания полиции о невыплаченных штрафах. Номер автомобиля владельца мусора известен МуПо.