Велогонщик-экстремал попытался установить рекорд скорости и умер

Утром 5 мая французу удалось разогнаться до 300 километров в час, однако затем он потерял управление и вылетел с трассы.

У велогонщика не было разрешения на использование взлетно-посадочной полосы департамента Верхний Рейн в качестве гоночной трассы. Идет проверка.