Индийские СМИ: обвиняемые в убийстве латышки признались в содеянном после пыток в полиции

24-летний Удаян и его брат Хари были задержаны 24 апреля, 28-летний Умеш - 25 апреля. Обоих в полиции жестоко избивали, рассказали их родственники, не назвавшие своих имен из страха перед полицейскими, передает Rus.tvnet.

Соседи обвиняемых рассказали, что Удаян работал сантехником, а Умеш - в фирме по доставке продовольствия.

Их родственники сообщили, что подали мировому судье жалобу на грубое обращение полицейских с обвиняемыми, после чего полиция зарегистрировала их задержание.

Местные жители рассказали, что более 100 мужчин были увезены на допрос в полицию, где многих из них жестоко избили.

Как сообщалось, место, где был найден труп Скромане, и ранее служило Умешу территорией для сексуальных утех - он водил туда мужчин. Против него возбуждено 13 уголовных дел, в том числе шесть за нападения сексуального характера и одно за попытку убийства. Против Умеша дали показания несколько его жертв.

Скромане вместе с обоими мужчинами видели в этом районе несколько людей. Первоначально они молчали, но начали рассказывать об этом полиции после того, как было найдено тело.

Обвиняемые предложили Скромане сигарету с марихуаной и увели ее в мангровый лес, где изнасиловали и задушили.