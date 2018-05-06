Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет 62-летнего мужчину

Вчера вечером в полицию обратился взволнованный родственник, который обнаружил, что 62-летний Алар ушел из дома в неизвестном направлении. По словам близких, у мужчины нет мобильного телефона, поэтому с ним невозможно связаться.

К настоящему моменту полиция пообщалась с близкими, соседями и знакомыми Алара, чтобы выяснить, куда он мог направиться. Были осмотрены окрестности его дома и близлежащий район. Словесный портрет Алара был передан полицейским патрулям, которые ищут его в уезде.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, ходит с трудом. У него длинные волосы и длинна борода. К сожалению, неизвестно, во что он был одет, уходя из дома.