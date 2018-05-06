На Штромке убрали 20 тонн мусора

Работа кипела на протяжении всего пляжа длиной 1,3 км. Особенностью толоки нынешнего года стало то, что усилия добровольцев (их набралось около 500) были целиком сосредоточены на приведении в порядок песчаного пляжа. Одной из целей мероприятия было привлечение внимания к проблеме пластиковых отходов, которые, попадая в Балтийское море, наносят большой вред окружающей среде.

Участников толоки приветствовали вице-мэр Зюлейха Измайлова и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, которые призвали собравшихся сократить использование изделий из пластика.

«Проблема пластиковых отходов, к которой мы пытаемся привлечь внимание в ходе уборки Штромки, стоит очень остро. Поэтому я поддерживаю такую государственную и международную политику, которая способствует сокращению количества этих опасных для окружающей среды отходов.Чем меньше мы будем использовать изделий из пластика, тем меньше этого мусора попадет в Балтийское море. Призываю всех внести свой личный вклад в охрану окружающей среды и сократить использование пластика», - сказал Кальюлайд.

По окончании работ участников толоки угостили вкусным супом, перед собравшимися выступил популярный ансамбль «Апельсин». Также были проведены розыгрыши призов, тематические игры и викторины. Главный приз - прогулка на яхте по Таллиннскому заливу – достался участнице толоки Вайке Таал. Также были разыграны призы, выставленые Морским музеем Эстонии, спортивным центром «Сыле», спортклубом «Ревал Спорт», компанией «Кока-Кола» и другими фирмами. Все участники получили памятные сувениры.