НХЛ пригрозила наказанием хоккеисту Брэду Маршанду, который лижет соперников

Во время четвертого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Тампы» Маршанд в одном из эпизодов в ходе перепалки с нападающим Райаном Кэллаханом лизнул его.

Подобные действия он совершает уже не первый раз: в матче серии 1/8 финала против «Торонто» он лизнул нападающего Лео Комарова, хотя НХЛ ранее просила Маршанда воздержаться от подобных вещей.

«Нападающий „Бостона“ Брэд Маршанд был поставлен в известность, что НХЛ сочла его действия во втором периоде четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф против „Тампы“ неприемлемыми, и что подобное поведение в будущем приведет к применению дисциплинарных санкций», - говорится в сообщении.