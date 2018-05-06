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НХЛ пригрозила наказанием хоккеисту Брэду Маршанду, который лижет соперников

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Брэд Маршанд (слева).

ФОТО: Maddie Meyer / AFP

Национальная хоккейная лига пригрозила нападающему «Бостона» Брэду Маршанду дисциплинарными санкциями за неподобающее поведение, сообщает NEWSru со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Во время четвертого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Тампы» Маршанд в одном из эпизодов в ходе перепалки с нападающим Райаном Кэллаханом лизнул его.

Подобные действия он совершает уже не первый раз: в матче серии 1/8 финала против «Торонто» он лизнул нападающего Лео Комарова, хотя НХЛ ранее просила Маршанда воздержаться от подобных вещей.

«Нападающий „Бостона“ Брэд Маршанд был поставлен в известность, что НХЛ сочла его действия во втором периоде четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф против „Тампы“ неприемлемыми, и что подобное поведение в будущем приведет к применению дисциплинарных санкций», - говорится в сообщении.

С 17 (4+13) очками в 11 матчах Маршан занимает четвертое место в споре бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли. С 85 (34+51) очками Брэд стал самым результативным игроком «Бостона» в регулярном сезоне.

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