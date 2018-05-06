Фото: 30 пьяных водителей не напугали и массовые проверки на дорогах
6 мая 2018 г., 14:57
Несмотря на то, что полиция предупреждала, что полицейские и члены Кайтселийт в ходе крупномасштабных учений Siil ("Еж") будут проверят водителей, во время проверок с вечера пятницы до утра воскресенья на дорогах Южной Эстонии были задержаны 22 пьяных водителя, сообщает Tartu Postimees.
Также обычные полицейские патрули задержали еще восемь нетрезвых водителей.
«Этот результат — шокирующий и очень тревожный. Единственный позитивный момент, что участники учений Siil смогли увеличить уровень безопасности на дорогах и очистили дороги от опасных пьяных водителей», - сообщает Лыунаская префектура.
Полиция и Кайтселийт продолжают проверять транспортные средства и сегодня.