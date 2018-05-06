воскресенье, 6 мая 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фото: 30 пьяных водителей не напугали и массовые проверки на дорогах

Фото: 30 пьяных водителей не напугали и массовые проверки на дорогах

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Несмотря на то, что полиция предупреждала, что полицейские и члены Кайтселийт в ходе крупномасштабных учений Siil ("Еж")  будут проверят водителей, во время проверок с вечера пятницы до утра воскресенья на дорогах Южной Эстонии были задержаны 22 пьяных водителя, сообщает Tartu Postimees.

Также обычные полицейские патрули задержали еще восемь нетрезвых водителей.

«Этот результат — шокирующий и очень тревожный. Единственный позитивный момент, что участники учений Siil смогли увеличить уровень безопасности на дорогах и очистили дороги от опасных пьяных водителей», - сообщает Лыунаская префектура.

Полиция и Кайтселийт продолжают проверять транспортные средства и сегодня.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ