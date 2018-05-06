Пользователи Facebook оказались самыми самоуверенными

Так, 74 процента пользователей соцсети уверены, что достаточно осведомлены о настройках конфиденциальности своих аккаунтов. Еще 78 процентов заявили, что умеют их менять. Для сравнения, среди владельцев Instagram-аккаунтов (принадлежит компании Facebook) о своих настройках безопасности знают 60 процентов, среди пользователей Twitter осведомлены об этом 55 процентов.

При этом только 23 процента использующих Facebook полагают, что имеют полный контроль за безопасностью личной информации. Еще 20 процентов уверены, что вообще не контролируют конфиденциальность, 49 процентов считают, что обладают «некоторым контролем».

Опрос Reuters проводился после скандала с утечкой данных: в апреле Facebook признала, что информация о 87 миллионах человек ненадлежащим образом была передана компании Cambridge Analytica. Консалтинговая фирма собирала сведения через стороннее приложение для опросов.