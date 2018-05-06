Венский шницель, канадская десятка

Россия 7-0 (3:0, 3:0, 1:0) Австрия

Даже самых средних скоростей матча хватило россиянам для того, чтобы спокойно, на классе раздавить не самую сильную австрийскую команду. Австрийцам самим, по большому счету, этот матч был не особо нужен. К тому же, после тяжелого матча со швейцарцами, в котором австрийцы добыли одно очко, проиграв соседям в овертайме, 2:3, чувствовалось, что соотечественники Моцарта изрядно устали.

Россиянам понадобилось 10 минут, чтобы забросить первую шайбу - Михаил Григоренко подобрал упущенную Хофером шайбу на своей синей линии, пробежал через центр и бросил на средней высоте из-под защитника Ульмера. Вторая и третьи шайбы были заброшены с интервалом в две минуты: Анисимов после добивания и Барабанов, ворвавшись в зону австрийцев сумели снять все вопросы о победителе встречи.

Правда, нельзя сказать что австрийцам играть не давали. Россияне позволяли подопечным Рогера Бадера наносить броски по воротам Кошечкина. К середине второго периода австрийцы сделали 12 попыток, россияне ответили 23 щелчками, доведя счет до 5:0 после дубля Григоренко и гола Кирилла Капризова.

Единственный опасный момент у австрийцев возник в конце второго периода - человек с труднопроизносимой фамилией Хундертпфунд с опасной дистанции бросал по воротам россиян, но защитники сумели навязать борьбу и бросок нападающего "Клагенфурта" пришелся в Василия Кошечкина. Россиянам такой поворот событий непонравился и сразу же Михаил Мамин делает счет 6:0: с паса Капризова Мамин в борьбе с защитником сумел нанести бросок, который получился отчасти "фейковым" - шайба зашла между ног у Мадленера в момент обводки.

В третьем периоде россияне растранжирили кучу моментов: не забивали выходы три в два, где-то подтаскивал вратарь австрийцев Мадленер, а где-то не хватало везения. Но и в заключительной двадцатиминутке россияне без гола не ушли: Мамин после сольного прохода красивым броском в угол установил окончательный счет 7:0.

Уже завтра россияне сыграют матч с белорусами, которые проиграли французам 2:6. Пока у подопечных Ильи Воробьеа две победы и внушительная разница шайб: 14-0.

Южная Корея 0-10 (0:2, 0:6, 0:2 ) Канада

Канадцы в это же самое время покуражились над Южной Кореей. Корейцы, в чьем составе выступают сразу шесть игроков с канадскими корнями, только в первом периоде оказали некое подобие сопротивления. Во втором же "Кленовые" забросили за полторы минуты три шайбы, а в оставшееся время второй половины еще столько же, причем шайбы Тайсона Джоста и Джоэла Эдмундссона разделили считанные секунды.