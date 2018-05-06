Картина дня: пропавший ребенок, оставленный в машине мальчик и военные учения "Еж"

Из двора дома пропал четырехлетний ребенок: полиция развернула масштабные поиски

Полиция просит помощи в установлении места нахождения пропавшего сегодня в 9 утра из дома в волости Тюри, в деревне Кядва четырехлетнего Тим Тиммо. Читайте далее...

Раненую косулю оставили умирать на улице

Вчера в Нымме пострадала косуля и, хотя семья Урмаса Паэта сообщила о животном, оно умерло без помощи и труп лежал на улице несколько часов. Читайте далее...

Видео: в Каламая мать оставила пятилетнего сына одного в машине и пошла на работу

Вчера, 5 мая, Муниципальная полиция получила сообщение о неправильно припаркованном в Таллинне автомобиле, в котором совсем один находился пятилетний мальчик. Мать малыша пошла на работу, оставив его одного в машине. Читайте далее...

Полиция: объявленный в розыск 62-летний Алар найден мертвым

Оперативный дежурный юго-восточного полицейского участка Сильвер Хинто сообщил, что объявленный сегодня утром в розыск 62-летний Алар из Вырумаа найден мертвым. Читайте далее...

Галерея: вечер в бане закончился плачевно

Сегодня ночью в Мыхкула, в Йыгевамаа, сгорела баня, семья и жилой дом не пострадали. Читайте далее...

Дубинки, нагайки, перекрытый Невский. Как прошли акции «Он нам не царь»

Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь» накануне инаугурации Владимира Путина закончилась задержаниями по всей стране. Читайте далее...

Т – талантище: мужчина отвез собранный в рамках акции «Сделаем!» мусор в лес

Вчера, когда по всей Эстонии проходил День полезных дел «Сделаем!», у жителя Какумяэ возник план отвезти свой свежесобранный мусор в лес. Читайте далее...

На Штромке убрали 20 тонн мусора

В ходе состоявшегося в субботу, 5 мая, субботника на Штромке на одном только пляже было собрано более 20 тонн мусора. С прилегающих к пляжу дорожек было убрано около 200 тонн песка. Перед началом толоки участники образовали на песке символ «100», посвятив свою добровольную работу столетию нашего государства, передает пресс-служба управы Пыхья-Таллинна. Читайте далее...

Лето близко: на следующей неделе погода продолжит радовать

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится весенняя солнечная погода. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд: если мы будем как „Еж“, никто не осмелится нас тронуть

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, крупные учения «Еж» дали ей уверенность в защищенности Эстонии. Читайте далее...

Грузовик Сил обороны Эстонии попал в ДТП, пострадали три человека